Овечкин повторил антирекорд по матчам без голов на старте сезона НХЛ
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин повторил личный антирекорд по количеству безголевых матчей со старта сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Вашингтон» в овертайме обыграл «Тампу-Бэй Лайтнинг» со счетом 3:2. В составе победителей заброшенными шайбами отличились Алексей Протас (38-я минута), Том Уилсон (45) и Джейкоб Чикран (62). У «Тампы» отметились Джейк Гюнцель (8) и Брэйден Пойнт (42).
Овечкин лишь дважды не мог забросить шайбу в первых четырех матчах регулярного чемпионата НХЛ (2023/2024 и 2012/2013). Россиянин прерывал безголевую серию на старте сезона в пятом матче.
40-летний Овечкин со старта «регулярки» отметился двумя результативными передачами. Нынешний сезон является для Овечкина 21-м в карьере в НХЛ и 17-м в качестве капитана «Вашингтона». В прошлом сезоне он стал лучшим снайпером в истории НХЛ.
В матче против «Вашингтона» российский форвард «Тампы» Никита Кучеров отметился результативной передачей, а вратарь Андрей Василевский отразил 25 из 28 бросков.
«Вашингтон» набрал шесть очков и занимает первое место в турнирной таблице Столичного дивизиона. «Тампа» с тремя очками располагается на шестой строчке в Атлантическом дивизионе.
