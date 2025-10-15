Овечкин повторил антирекорд по матчам без голов на старте сезона НХЛ

Овечкин повторил личный антирекорд по матчам без голов на старте сезона НХЛ

Российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в третий раз в карьере не смог забросить шайбу в первых четырех матчах сезона НХЛ

Александр Овечкин (Фото: Bruce Bennett / Getty Images)

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин повторил личный антирекорд по количеству безголевых матчей со старта сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Вашингтон» в овертайме обыграл «Тампу-Бэй Лайтнинг» со счетом 3:2. В составе победителей заброшенными шайбами отличились Алексей Протас (38-я минута), Том Уилсон (45) и Джейкоб Чикран (62). У «Тампы» отметились Джейк Гюнцель (8) и Брэйден Пойнт (42).

Овечкин лишь дважды не мог забросить шайбу в первых четырех матчах регулярного чемпионата НХЛ (2023/2024 и 2012/2013). Россиянин прерывал безголевую серию на старте сезона в пятом матче.

40-летний Овечкин со старта «регулярки» отметился двумя результативными передачами. Нынешний сезон является для Овечкина 21-м в карьере в НХЛ и 17-м в качестве капитана «Вашингтона». В прошлом сезоне он стал лучшим снайпером в истории НХЛ.

В матче против «Вашингтона» российский форвард «Тампы» Никита Кучеров отметился результативной передачей, а вратарь Андрей Василевский отразил 25 из 28 бросков.

«Вашингтон» набрал шесть очков и занимает первое место в турнирной таблице Столичного дивизиона. «Тампа» с тремя очками располагается на шестой строчке в Атлантическом дивизионе.