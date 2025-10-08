Звездные новички в НХЛ. Кто из россиян может стать сенсацией сезона

Новый сезон НХЛ стартует ночью с 7 на 8 октября. Российские звездные новички уже успели зарекомендовать себя в «предсезонке». За кем стоит следить в новом сезоне — в материале «РБК Спорт»

Российские хоккеисты Александр Никишин и Иван Демидов (Фото: _n57a_ / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)))

Российский форвард Иван Демидов из «Монреаль Канадиенс» возглавляет группу талантливых новичков, которые, по прогнозам сайта НХЛ, могут оказать значительное влияние на клубы в предстоящем сезоне. В список также входят голкипер Ярослав Аскаров («Сан-Хосе»), Александр Никишин («Каролина Харрикейнз») и Максим Шабанов («Айлендерс»).

«РБК Спорт» рассказывает о звездных новичках НХЛ предстоящего сезон.

Иван Демидов

Клуб — «Монреаль Канадиенс»

В Северной Америке эксперты в один голос называют 19-летнего российского форварда «Монреаль Канадиенс» Ивана Демидова безоговорочным фаворитом. При этом уверенность экспертов в прогнозе непоколебима. «Кто бросит вызов Ивану Демидову в борьбе за «Колдер Трофи» НХЛ в 2026 году?», — именно с таким заголовком вышла статья в американском Forbes.

Даже букмекеры не верят в конкурентов Демидова. К примеру, WIlliam Hill предлагает на победу Демидова коэффициент 2 (поставленная сумма увеличится в два раза в случае успеха), на остальных не ниже 14.

Среди основных конкурентов Демидова эксперты называют нападающего «Сент-Луис Блюз» Джимми Снаггеруда, российского защитника «Каролины Харрикейнз» Александра Никишина, а также защитников Зейна Пареха («Калгари Флеймс») и Зеева Буйума («Миннесота Уайлд»).

Но из всех конкурентов только Никишин имеет опыт игры во взрослом хоккее. И Никишин, и Демидов прошлый сезон провели в составе СКА, а Демидов стал первым игроком, который до 20 лет стал лучшим бомбардиром клуба КХЛ. При этом СКА имел в своем составе много звезд, а Демидов провел немало игр на скамейке запасных или вне состава.

В регулярном чемпионате он провел 65 матчей, набрав 49 очков (19 голов + 30 передач) и став лучшим бомбардиром команды. Демидов также установил рекорд КХЛ, семь раз становившись лучшим новичком недели.

Впервые два года подряд российские игроки являются основными фаворитами на эту награду. В прошлом сезоне был Матвей Мичков, но в итоге он проиграл в голосовании. При этом Мичков был первым россиянином со времен Евгения Малкина в 2007 году, который начинал сезон явным фаворитом.

В XXI веке эту награду получили российские игроки Евгений Набоков (2001), Александр Овечкин (2006), Евгений Малкин (2007), Артемий Панарин (2016) и Кирилл Капризов (2021).

Награда «Колдер Трофи» вручается игроку, который наиболее ярко проявил себя в своем первом полном сезоне в Национальной хоккейной лиге. Однако хоккеист не имеет права претендовать на этот трофей, если: — игрок сыграл 25 или более игр в одном из предшествующих сезонов, или более 6 игр в любых двух предыдущих сезонах; — ему больше 26 лет.

В предсезонных матчах лиги Демидов сыграл в трех матчах, набрав 3 (0+3) очка при полезности «-2», а также сделал один силовой прием.

Ярослав Аскаров

Клуб — «Сан-Хосе»



Вратарь Ярослав Аскаров перешел из «Нэшвилла» в «Сан-Хосе Шаркс» в августе 2024 года в результате обмена. Российский голкипер подписал с новым клубом двухлетний контракт. Причиной смены команды стало то, что в «Нэшвилле» он так и не смог закрепиться в основном составе и часто выступал за фарм-клуб, что не устраивало молодого вратаря. Запрос на обмен исходил именно от Аскарова.

На драфте НХЛ 2020 года его выбрали в первом раунде под общим 11-м номером командой «Нэшвилл Предаторз». Голкипер выступал за системы «Нэшвилла» с сезона 2022/23. В общей сложности в НХЛ он провел 16 матчей (за обе команды), одержав 4 победы.

В России игрока сравнивали с Андреем Василевским и пророчили блестящее будущее. В 2019 году, в возрасте 17 лет, он дебютировал в КХЛ за СКА, став вторым самым молодым дебютантом среди вратарей в истории лиги. В составе петербургского клуба он не смог закрепиться, поскольку у команды было много вратарей.

В составе сборной Аскаров становился чемпионом Кубка Глинки/Гретцки, победителем Мирового кубка вызова среди команд до 17 и до 20 лет, а также серебряным призером молодежного чемпионата мира 2020 года. В 2020 году он побил рекорд Андрея Василевского, став самым молодым вратарем-дебютантом — хоккеист вышел на лед в 18 лет, 4 месяца и 20 дней в матче против Финляндии на Кубке «Карьялы». Результат Василевского — 18 лет, 8 месяцев и 12 дней.

Также он побил рекорд Игоря Шестеркина, став самым молодым вратарем в истории сборной России по хоккею, одержавшим победу в серии буллитов в матче против Швеции на том же турнире.

В предсезонных играх НХЛ вратарь сыграл в трех матчах, совершил 65 сейвов при показателе отраженных бросков 85.5%.

Согласно предсезонным рейтинга, Аскаров входит в числе претендентов на приз лучшему новичку, но находится среди темных лошадок.

Арсений Грицюк

Клуб — «Нью-Джерси Девилз»

Аналогичная ситуация из Ареснием Грицюком. Его включают в число претендентов на «Колдер Трофи», но не в фавориты.

24-летний форвард покинул в межсезонье СКА ради отъезда в «Нью-Джерси Девилз». В петербургском клубе россиянин выступал с 2022 года, а «Девилз» выбрали 24-летнего Грицюка на драфте НХЛ в 2019 году под общим 129-м номером.

В прошлом сезоне КХЛ он набрал 44 очка (17 голов + 27 передач) в 48 играх регулярного чемпионата. А по итогам плей-офф, где хоккеист заработал пять очков (1+4) в шести матчах, Грицюк стал лучшим бомбардиром СКА наравне в Иваном Демидовым.

Грицюк к 24 года стал обладателем Кубка Гагарина (2021 г) и серебряным медалистом Олимпиады-2022, где он стал автором победного буллита в полуфинале против шведов.

В предсезонных матчах НХЛ россиянин продемонстрировал неплохую игру: в трех играх он забросил две шайбы (одна — в большинстве), отдал результативную передачу и завершил выступление с показателем полезности «+1». В итоге Грицюк, вместе с Михаилом Сергачевым, стал лучшим россиянином по набранным очкам (у обоих 5). Его игра произвела хорошее впечатление на тренерский штаб: «Выглядел неплохо и во многих матчах сыграл более ярко, чем другие. В целом произвел хорошее впечатление, поэтому он в составе команды», — сказал «РБ Спорт» ассистент главного тренера «Нью-Джерси» Сергей Брылин.

Александр Никишин

Клуб — «Каролина Харрикейнз»

Российский защитник Александр Никишин, как и Грицюк с Демидовым, перебрался в НХЛ из СКА. Ему 24 года. Завоевал серебро Олимпиады-2022.

Был лидером «Спартака», а после перехода стал ведущим игроком СКА. И в прошедшем сезоне стал капитаном клуба.

В сезоне 2024/25 регулярного чемпионата КХЛ он продемонстрировал впечатляющую результативность, набрав 46 (17 голов + 29 передач) очков в 61 матче, что позволило ему занять третье место среди защитников лиги по количеству набранных очков. Также по количеству голов он занял второе место среди защитников, а по результативным передачам — шестое.

«Каролина» задрафтовала Никишина еще в 2020 году под общим 69-м номером.

До старта «предсезонки» Никишин был назван лучшим новичком «Каролины». Журналист Том Гулитти отметил, что защитник привлекает значительное внимание со стороны других клубов НХЛ, и ожидается, что он будет на ведущих ролях.

Как ранее отмечалось, россиянин входит в число основных претендентов на «Колдер Трофи». Он является одним из главных соперников своего соотечественника Ивана Демидова. Несмотря на значительную разницу в голосах экспертов сайта НХЛ — Никишин набрал 10 баллов, а Демидов — 74 — все может измениться в зависимости от того, кто ярче проявит себя на льду.

23-летний Никишин хорошо проявил себя в предсезонных матчах НХЛ. За четыре игры он набрал 3 (1+2) очка при показателе полезности «+1», также совершил 11 силовых приемов и заблокировал 11 бросков.

Максим Шабанов

Клуб — «Нью-Йорк Айлендерс»

Летом российский форвард выбрал «Айлендерс», подписав с ними контракт новичка, несмотря на интерес со стороны других клубов НХЛ. На игрока также претендовали «Нью-Йорк Рейнджерс», «Юта Мамонт» и «Филадельфия Флайерз».

В прошлом сезоне форвард выступал за родной челябинский «Трактор», где в 65 матчах регулярного чемпионата КХЛ набрал 67 очков (23 гола + 44 передачи), став третьим бомбардиром лиги.

Он повторил клубный рекорд, забросив 23 шайбы в регулярном чемпионате (столько же забил Лукаш Седлак в сезоне 2019/2020) и побил рекорд «Трактора» по очкам за одну регулярку (67 очков, предыдущий рекорд — 49 очков, установленный Томашем Гикой в сезоне 2020/2021). В плей-офф Кубка Гагарина он набрал еще 20 очков (10+10) в 21 игре.

Несмотря на впечатляющую статистику в России, адаптация игрока в НХЛ проходила непросто: в предсезонных матчах за «Айлендерс» он отметился всего одной заброшенной шайбой. Но все равно попал в основной состав команды на старте нового сезона. Еще в июле журналист Дэн Розен на сайте НХЛ отметил Шабанова как одного из игроков, способных добавить больше динамики в нападении «Айлендерс».