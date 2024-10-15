Адвокат Мбаппе отреагировала на публикации о деле об изнасиловании
Мари-Аликс Кану-Бернар, адвокат звезды мадридского «Реала» и сборной Франции Килиана Мбаппе, прокомментировала публикации в шведской прессе по поводу возможной причастности футболиста к изнасилованию в одном из отелей Стокгольма.
«Нам сообщили о жалобе, но на данный момент мы даже не знаем, против кого она была подана. Жалоба не создает истину, жалоба ничего не доказывает. И я даже не знаю, опять же, направлена ли жалоба против Мбаппе», — цитирует Кану-Бернар RMC Sport.
По словам Кану-Бернар, Мбаппе никогда не бывает один и не подвергается риску оказаться в ситуации, которая может быть для него рискованной. «Таким образом, это полностью исключает тот факт, что с его стороны могли быть предосудительные действия. Я могу это сказать с абсолютной уверенностью», — добавила адвокат футболиста.
Ранее шведские газеты Aftonbladet и Expressen сообщили, что француз является подозреваемым по делу об изнасиловании. Сам футболист заявил, что это фейковые новости. В прокуратуре Швеции подтвердили, что было начато расследование по этому делу, но не назвали имени подозреваемого. Предполагаемый инцидент произошел в одном из отелей Стокгольма 10 октября.
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