В Швеции начали расследование изнасилования, в котором подозревают Мбаппе

В Швеции открыли дело об изнасиловании, к которому может быть причастен Мбаппе

В прокуратуре Швеции подтвердили, что начали расследование этого дела, но не назвали имени подозреваемого. Aftonbladet и Expressen писали, что Мбаппе является подозреваемым, сам француз заявил, что это фейковые новости

Килиан Мбаппе (Фото: Gonzalo Arroyo Moreno / Getty Images)

Шведская прокуратура подтвердила, что начала расследование по делу об изнасиловании в одном из отелей Стокгольма, но не назвала имени подозреваемого. Об этом сообщает агентство AFP.

Ранее шведские газеты Aftonbladet и Expressen писали, что расследование было начато после двухдневного визита звезды мадридского «Реала» и сборной Франции Килиана Мбаппе в Стокгольм.

«В ответ на сообщения СМИ о предполагаемом изнасиловании в Стокгольме можем подтвердить, что в полицию было подано заявление об уголовном преступлении», — говорится в заявлении шведской прокуратуры.

В прокуратуре отметили, что предполагаемый инцидент произошел в одном из отелей Стокгольма 10 октября, но никакой другой дополнительной информации предоставить в данный момент не могут.

Expressen 14 октября назвала Мбаппе подозреваемым, сославшись на анонимные источники, в то время как Aftonbladet заявила на следующий день, что также получила информацию, подтверждающую, что француз является подозреваемым. Expressen также писала, что футболисту присвоен самый низкий уровень подозрений, который предусмотрен шведским законодательством. Телеканал TV4 сообщил, что пострадавшая обратились за медицинской помощью и указала на французского футболиста как на преступника.

Сам Мбаппе написал в соцсети Х, что это «фейковые новости».

Мбаппе не был вызван в сборную Франции на матчи Лиги наций на прошлой неделе, поэтому посетил шведскую столицу с группой друзей 10 октября. По данным Aftonbladet, они поужинали в ресторане, а затем отправились в ночной клуб. Швецию они покинули на следующий день.