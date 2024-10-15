 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

В Швеции начали расследование изнасилования, в котором подозревают Мбаппе

В Швеции открыли дело об изнасиловании, к которому может быть причастен Мбаппе
В прокуратуре Швеции подтвердили, что начали расследование этого дела, но не назвали имени подозреваемого. Aftonbladet и Expressen писали, что Мбаппе является подозреваемым, сам француз заявил, что это фейковые новости
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе (Фото: Gonzalo Arroyo Moreno / Getty Images)

Шведская прокуратура подтвердила, что начала расследование по делу об изнасиловании в одном из отелей Стокгольма, но не назвала имени подозреваемого. Об этом сообщает агентство AFP.

Ранее шведские газеты Aftonbladet и Expressen писали, что расследование было начато после двухдневного визита звезды мадридского «Реала» и сборной Франции Килиана Мбаппе в Стокгольм.

«В ответ на сообщения СМИ о предполагаемом изнасиловании в Стокгольме можем подтвердить, что в полицию было подано заявление об уголовном преступлении», — говорится в заявлении шведской прокуратуры.

Мбаппе лишился статуса самого дорогого футболиста планеты
Спорт
Килиан Мбаппе

В прокуратуре отметили, что предполагаемый инцидент произошел в одном из отелей Стокгольма 10 октября, но никакой другой дополнительной информации предоставить в данный момент не могут.

Expressen 14 октября назвала Мбаппе подозреваемым, сославшись на анонимные источники, в то время как Aftonbladet заявила на следующий день, что также получила информацию, подтверждающую, что француз является подозреваемым. Expressen также писала, что футболисту присвоен самый низкий уровень подозрений, который предусмотрен шведским законодательством. Телеканал TV4 сообщил, что пострадавшая обратились за медицинской помощью и указала на французского футболиста как на преступника.

Сам Мбаппе написал в соцсети Х, что это «фейковые новости».

Мбаппе не был вызван в сборную Франции на матчи Лиги наций на прошлой неделе, поэтому посетил шведскую столицу с группой друзей 10 октября. По данным Aftonbladet, они поужинали в ресторане, а затем отправились в ночной клуб. Швецию они покинули на следующий день.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Россияне рассказали, какую зарплату хотят на новом месте работы

На Камчатке спасли мужчину, дрейфовавшего на надувной лодке 67 дней

АКРА спрогнозировала снижение цен на жилье в России

На владельца бара «Гадкий Койот» совершено покушение в Москве

ЦБ допустил создание персонального QR-кода для покупателей

Нобелевку по экономике дали за объяснение, почему одни страны богаче

Франции и Италии предсказали исчезновение 70% виноградников до конца века

В 3-м квартале аренда в России подорожала больше, чем за первое полугодие

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Швеция Килиан Мбаппе изнасилование Реал Мадрид сборная Франции по футболу
Килиан Мбаппе фото

Килиан Мбаппе

футболист
20 декабря 1998 года
Материалы по теме
Чемпион Европы раскритиковал Мбаппе за пропуск матчей сборной Франции
Спорт
Хакеры взломали страницу Мбаппе в соцсети Х и оскорбили Месси
Спорт
Le Monde узнала, что ПСЖ могут исключить из ЛЧ из-за долгов перед Мбаппе
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 октября
EUR ЦБ: 105,49 (+0,38) Инвестиции, 14 окт, 17:35 Курс доллара на 15 октября
USD ЦБ: 96,1 (+0,03) Инвестиции, 14 окт, 17:35
Криптопроект сыновей Трампа начнет продажу токенов. Что известноКрипто, 16:08
Гендиректор «Росатома» рассказал Путину о вкладе в экономику РоссииПолитика, 15:56
Fit Service ввел электронный документооборот при работе с физлицамиОтрасли, 15:55
Иран прекратил перелеты в Европу собственными рейсамиБизнес, 15:55
FT узнала о дефиците ракет-перехватчиков у ПВО ИзраиляПолитика, 15:45
Мосбиржа запустит торги платиной и палладием в рублях с 21 октябряИнвестиции, 15:44
«Команда иноагентов» и «малиновое фраппе». Чем запомнился Поздняков в ОКРСпорт, 15:43
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
В Швеции начали расследование изнасилования, в котором подозревают МбаппеСпорт, 15:30
На таможне в четыре раза выросло количество дел о контрабанде табакаОбщество, 15:29
Зачем новому премьеру Японии понадобились досрочные парламентские выборыПолитика, 15:18
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 15:17
Спасенного после двух месяцев дрейфа в море туриста положили в реанимациюОбщество, 15:16
Дачную амнистию распространили на хозпостройки и дома на две семьиНедвижимость, 15:13
Путин передал «Главпродукт» во временное госуправлениеБизнес, 15:10