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Глава РЖД возглавил объединенную федерацию гимнастики

Главу РЖД Белозерова избрали президентом объединенной федерации гимнастики
Под эгидой единой организации объединились пять гимнастических федераций. Формирование новой структуры было завершено 1 октября
Глава РЖД Олег Белозеров
Глава РЖД Олег Белозеров (Фото: Global Look Press)

Глава РЖД Олег Белозеров стал президентом объединенной Федерации гимнастики России. Выборы прошли 1 октября, Белозеров был единственным кандидатом.

В начале сентября руководящие органы Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ), Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР), Федерации прыжков на батуте России, Федерации спортивной акробатики России и Всероссийской федерации спортивной аэробики приняли решение об объединении в одну организацию — Федерацию гимнастики России.

Сама идея объединения была впервые выдвинута в августе, ее озвучил глава ФСГР Василий Титов. Именно на базе ФСГР и происходит объединение. Сегодня прошла отчетно-выборная конференция этой организации, по итогам которой она и была преобразована в Федерацию гимнастики России.

ФСГР являлась единственной в стране гимнастической федерацией — членом Международной федерации гимнастики (FIG), которая объединяет все гимнастические виды спорта.

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Теги
Руслан Алиев
Федерация гимнастики России спортивная гимнастика художественная гимнастика Олег Белозеров
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