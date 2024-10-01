Федерации по водным видам спорта объединятся в одну вслед за гимнастическими

В России объявили о втором крупном объединении спортивных федераций

Федерации по водным видам спорта объединятся в одну вслед за гимнастическими федерациями

Фото: Федерация плавания России

Российские федерации по водным видам спорта объединятся в одну организацию. Об этом сообщил президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников, которого цитирует пресс-служба Минспорта.

Это решение последовало вслед за объединением пяти гимнастических федераций в единую организацию.

«Этот шаг позволит создать более сильную и скоординированную структуру, способную эффективно развивать наши спортивные дисциплины», — заявил Сальников.

В мире все гимнастические виды спорта регулируются Международной федерацией гимнастики (FIG), водные виды — World aquatics (Международной федерацией по водным видам).

Министр спорта России Михаил Дегтярев отметил, что во многих странах водные виды развиваются под эгидой единой организации.

«Когда наши федерации объединятся, это позволит добиться лучших результатов, в первую очередь в развитии детско-юношеского спорта, и повысить массовость», — заявил Дегтярев.

В новую организацию войдут четыре федерации: плавания, синхронного плавания России (президент — Ольга Брусникина), водного поло России (Евгений Шаронов), прыжков в воду (Станислав Дружинин).

Выборы главы объединенной федерации состоятся 31 октября. Дружинин сообщил ТАСС о планах избираться в ее руководство.