Sky Sports назвал Тухеля вероятным новым тренером сборной Англии

Федерация футбола страны (FA) ведет активные переговоры с представителями немецкого тренера, осталось согласовать детали контракта

Томас Тухель (Фото: Matthias Hangst / Getty Images)

Немец Томас Тухель является основным кандидатом на пост главного тренера сборной Англии, федерация футбола страны (FA) ведет активные переговоры с его представителями. Об этом сообщает Sky Sports.

В последние дни FA ускорила поиски преемника Гарета Саутгейта после поражения от Греции в Лиге наций и слов и.о. главного тренера Ли Карсли о том, что он не стремится к постоянной должности наставника сборной.

Ранее на этой неделе The Times сообщала о предложении Хосепу Гвардиоле возглавить сборную Англии, но никакого развития событий с тренером «Манчестер Сити» нет.

Тухель покинул «Баварию» по окончании прошлого сезона. В Английской премьер-лиге (АПЛ) немец ранее тренировал «Челси» (2021–2022), с которым выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

В случае назначения Тухель станет лишь третьим неанглийским тренером в истории сборной Англии после шведа Свена-Йорана Эрикссона и итальянца Фабио Капелло.