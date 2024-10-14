Times сообщила о предложении Гвардиоле возглавить сборную Англии
Футбольная ассоциация Англии (FA) неофициально предложила Хосепу Гвардиоле стать новым главным тренером сборной, пишет The Times.
Тренер, у которого истекает контракт с «Манчестер Сити», примет решение о своем будущем в ближайшие недели. При этом чемпионы АПЛ хотели бы продлить соглашение с испанцем, который возглавляет команду с 2016 года и выиграл с ней 18 трофеев.
Гвардиола в воскресенье появился в итальянском телешоу Che Tempo Che Fa, где на вопрос об уходе из «Сити» заявил: «Это неправда, я еще не принял решение. И также неправда, что я буду следующим тренером Англии — если бы я решил, я бы сказал, но пока не знаю, все может случиться».
Гвардиола в качестве тренера работал в «Барселоне» и «Баварии».
Сборную Англии после ухода Гарета Саутгейта временно возглавляет Ли Карсли.
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