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Times сообщила о предложении Гвардиоле возглавить сборную Англии

Times: Гвардиоле предложили возглавить сборную Англии вместо «Манчестер Сити»
Сборную временно возглавляет Ли Карсли, а у Хосепа Гвардиолы заканчивается контракт с «Манчестер Сити». Сам каталонец заявлял, что пока ничего не решил и «все может случиться»
Хосеп Гвардиола
Хосеп Гвардиола (Фото: Christian Bruna / Getty Images)

Футбольная ассоциация Англии (FA) неофициально предложила Хосепу Гвардиоле стать новым главным тренером сборной, пишет The Times.

Тренер, у которого истекает контракт с «Манчестер Сити», примет решение о своем будущем в ближайшие недели. При этом чемпионы АПЛ хотели бы продлить соглашение с испанцем, который возглавляет команду с 2016 года и выиграл с ней 18 трофеев.

Гвардиола в воскресенье появился в итальянском телешоу Che Tempo Che Fa, где на вопрос об уходе из «Сити» заявил: «Это неправда, я еще не принял решение. И также неправда, что я буду следующим тренером Англии — если бы я решил, я бы сказал, но пока не знаю, все может случиться».

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Гвардиола в качестве тренера работал в «Барселоне» и «Баварии».

Сборную Англии после ухода Гарета Саутгейта временно возглавляет Ли Карсли.

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Теги
Анна Сатдинова
Футбол Английская премьер-лига (АПЛ) Манчестер Сити Хосеп Гвардиола сборная Англии по футболу
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