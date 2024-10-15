Тренер «Детройта» объяснил отказ Шестеркина от рекордного контракта в НХЛ

Дерек Лалонд назвал Игоря Шестеркина «особенным» и заявил, что понимает россиянина, которого не устроило предложение по новому контракту на $88 млн

Игорь Шестеркин (Фото: USA TODAY Sports / Reuters)

Главный тренер клуба НХЛ «Детройт Ред Уингз» Дерек Лалонд после поражения от «Нью-Йорк Рейнджерс» похвалил российского голкипера соперника Игоря Шестеркина.

«Он особенный. Я понимаю, почему он отказался от контракта на $88 млн. У него хороший агент», — цитирует Лалонда журналист сайта НХЛ Дэн Розен в соцсети Х.

«Дейтройт» уступил «Рейнджерс» со счетом 1:4, Шестеркин отразил 31 из 32 бросков и стал третьей звездой встречи.



На прошлой неделе ESPN сообщал, что «Рейнджерс» предложил Шестеркину новый контракт на $88 млн за восемь лет, но россиянин отказался. С такой зарплатой россиянин стал бы самым высокооплачиваемым голкипером в истории НХЛ.

Шестеркин выступает за «Рейнджерс» с 2019 года. В 2022-м россиянин получил «Везина Трофи» — приз лучшему вратарю регулярного сезона НХЛ.