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Тренер «Детройта» объяснил отказ Шестеркина от рекордного контракта в НХЛ

Тренер «Детройта» Лалонд: понимаю, почему Шестеркин отказался от $88 млн
Дерек Лалонд назвал Игоря Шестеркина «особенным» и заявил, что понимает россиянина, которого не устроило предложение по новому контракту на $88 млн
Игорь Шестеркин
Игорь Шестеркин (Фото: USA TODAY Sports / Reuters)

Главный тренер клуба НХЛ «Детройт Ред Уингз» Дерек Лалонд после поражения от «Нью-Йорк Рейнджерс» похвалил российского голкипера соперника Игоря Шестеркина.

«Он особенный. Я понимаю, почему он отказался от контракта на $88 млн. У него хороший агент», — цитирует Лалонда журналист сайта НХЛ Дэн Розен в соцсети Х.

«Дейтройт» уступил «Рейнджерс» со счетом 1:4, Шестеркин отразил 31 из 32 бросков и стал третьей звездой встречи.

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Игорь Шестеркин

На прошлой неделе ESPN сообщал, что «Рейнджерс» предложил Шестеркину новый контракт на $88 млн за восемь лет, но россиянин отказался. С такой зарплатой россиянин стал бы самым высокооплачиваемым голкипером в истории НХЛ.

Шестеркин выступает за «Рейнджерс» с 2019 года. В 2022-м россиянин получил «Везина Трофи» — приз лучшему вратарю регулярного сезона НХЛ.

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Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей НХЛ Нью-Йорк Рейнджерс Игорь Шестеркин Детройт Ред Уингз
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