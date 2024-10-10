Российский вратарь повторил клубное достижение 1956 года в НХЛ

Вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» стал одним из главных героев стартового матча команды в НХЛ. Благодаря его игре команда одержала победу над «Питтсбург Пингвинз»

Игорь Шестеркин (Фото: Darryl Dyck / Global look press)

Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин стал первым вратарем клуба с 1956 года, кому удалось сыграть на ноль в первом матче сезона.

На утро четверга его команда разгромила «Питтсбург Пингвинз» со счетом 6:0. Шайбы на свой счет записали Сэм Кэррик, Алексис Лафренье, дважды Крис Крайдер, Филип Хытил и Винсент Трочек. Российский форвард Артемий Панарин отметился двумя результативными передачами.

По итогам встречи Шестеркин был признан второй звездой встречи, он отразил все 29 бросков соперника. Таким образом россиянин стал первым вратарем в истории клуба с 1956 года, кому удалось отстоять на ноль в первом матче сезона. Это уже его третья победа в стартовых матчах сезонов НХЛ. Ранее в истории «Рейнджерс» такое удавалось лишь четырем голкиперам: Хенрику Лундквисту (8 раз), Гампу Уорсли (5 раз), Джону Россу Роучу (4 раза) и Эду Джакомину (3 раза).

После игры Шестеркин поблагодарил партнеров по команде, отметив, что особо сложными были первые 10 минут. «Команда проделала огромную работу возле моих ворот. А я просто старался играть в свою игру», — сказал вратарь, слова которого приводит пресс-служба НХЛ.

Шестеркин — один из лучших вратарей современности. В конце нынешнего сезона у него истекает контракт с клубом. В начале недели аналитик ESPN и бывший вратарь команд НХЛ Кевин Уикс сообщил в соцсети Х, что россиянин отклонил предложение «Рейнджерс» о новом контракте с рекордной для вратарей зарплатой за сезон в НХЛ на сумму в $88 млн за 8 лет. Рекордный контракт в НХЛ принадлежит вратарю Кэри Прайсу ($10,5 млн), игравшему за «Монреаль Канадиенс».