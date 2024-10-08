 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Россиянин отказался от самой высокой для вратаря зарплаты в НХЛ

Кевин Уикс: Шестеркин отказался от нового контракта с «Рейнджерс» на $88 млн
Игорь Шестеркин не стал подписывать новый контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс», который предложил ему контракт на $88 млн за восемь лет. Это вдвое больше, чем игрок получает на данный момент, сообщил инсайдер Кевин Уикс
Игорь Шестеркин&nbsp;
Игорь Шестеркин  (Фото: Global Look Press)

Клуб НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» предложил голкиперу Игорю Шестеркину новый контракт на $88 млн за восемь лет, однако россиянин отказался от этих условий. Об этом в соцсети X написал аналитик телеканала ESPN Кевин Уикс.

Бывший вратарь и хоккейный эксперт со ссылкой на собственные источники сообщил, что нью-йоркская команда предложила Шестеркину контракт сроком на восемь лет со средним окладом по $11 млн за сезон. Это стало бы самой высокой заплатой для голкиперов за всю историю Национальной хоккейной лиги.

Нынешний четырехлетний контракт россиянина с «Рейнджерс» на $22,67 млн истекает в середине 2025 года. Таким образом, согласно действующему соглашению, за сезон россиянин получает около $5,5 млн — вдвое меньше предложенной суммы.

На данный момент самый высокооплачиваемый вратарь в НХЛ — канадец Кэри Прайс, получающий за сезон в «Монреале» $10,5 млн. Следом идут россияне Сергей Бобровский и Андрей Василевский, зарабатывающие во «Флориде» и «Тампе» $10 млн и $9,5 млн соответственно. На четвертой позиции расположился голкипер «Виннипега» Коннор Хеллебайк ($8,5 млн), а замыкает первую пятерку игрок «Бостона» Джереми Свэйман ($8,25 млн).

Ранее стало известно, что Александр Овечкин стал самым высокооплачиваемым игроком за карьеру в НХЛ. Капитан «Вашингтона» с учетом сезона 2024/25 заработал $149,2 млн. В прошлом сезоне лидером в списке самых высокооплачиваемых был канадский форвард «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби — $141,3 млн. Россиянин шел вторым с показателем $138,2 млн. При этом в нынешнем сезоне Овечкин заработает $11 млн, тогда как капитан «Питтсбурга» — $3 млн.

Сын Кадырова пригрозил «конкретными мерами» участникам поп-ММА из Чечни

Выиграйте футболку с автографом защитника «Спартака» Никиты Чернова

Лавров с коллегой из Армении обсудили квадроберов

Блогера Дмитрия Портнягина освободили из-под домашнего ареста

Второй «саммит мира» не состоится, заявили в ОП Украины

Тейлор Свифт стала самой богатой женщиной-музыкантом в мире

Следствие предъявило обвинение бывшим сотрудникам парка «Патриот»

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Ярослав Гронский Ярослав Гронский
Хоккей НХЛ Игорь Шестеркин
Материалы по теме
Овечкин стал самым высокооплачиваемым игроком в истории НХЛ
Спорт
Рекорд Овечкина и юбилей Малкина. Что ждать от россиян в новом сезоне НХЛ
Спорт
Россиянин сделал пять голевых передач в предсезонной НХЛ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 октября
EUR ЦБ: 105,69 (+0,38) Инвестиции, 17:58 Курс доллара на 9 октября
USD ЦБ: 96,11 (+0,04) Инвестиции, 17:58
В работе Московской электронной школы произошел масштабный сбойТехнологии и медиа, 21:43
Израиль ударил по Дамаску недалеко от посольства ИранаПолитика, 21:37
Сестры Андреевы впервые сыграют друг против друга на турнире WTAСпорт, 21:28
Во Внуково дважды за два часа ограничили полетыОбщество, 21:26
В США поспорили, достигнет ли ураган «Милтон» несуществующей категорииОбщество, 21:14
Гладков сообщил о раненной при обстреле ШебекиноПолитика, 21:11
Появился проект приказа о минимуме продажи газа на биржеБизнес, 20:50
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Как Израиль ликвидировал руководство «Хезболлы». ИнфографикаПолитика, 20:44
Карельского чиновника оштрафовали за затянутый ответ на жалобу жительницыОбщество, 20:35
Экс-президента Боливии вызвали на допрос по делу об изнасилованииПолитика, 20:33
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 20:30
У детеныша капибары в белгородском зоопарке диагностировали ракОбщество, 20:27
В Белгородской области закроют два села и отселят жителейПолитика, 20:24
Россиянин отказался от самой высокой для вратаря зарплаты в НХЛСпорт, 20:20