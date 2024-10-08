Россиянин отказался от самой высокой для вратаря зарплаты в НХЛ

Игорь Шестеркин не стал подписывать новый контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс», который предложил ему контракт на $88 млн за восемь лет. Это вдвое больше, чем игрок получает на данный момент, сообщил инсайдер Кевин Уикс

Игорь Шестеркин (Фото: Global Look Press)

Клуб НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» предложил голкиперу Игорю Шестеркину новый контракт на $88 млн за восемь лет, однако россиянин отказался от этих условий. Об этом в соцсети X написал аналитик телеканала ESPN Кевин Уикс.

Бывший вратарь и хоккейный эксперт со ссылкой на собственные источники сообщил, что нью-йоркская команда предложила Шестеркину контракт сроком на восемь лет со средним окладом по $11 млн за сезон. Это стало бы самой высокой заплатой для голкиперов за всю историю Национальной хоккейной лиги.

Нынешний четырехлетний контракт россиянина с «Рейнджерс» на $22,67 млн истекает в середине 2025 года. Таким образом, согласно действующему соглашению, за сезон россиянин получает около $5,5 млн — вдвое меньше предложенной суммы.

На данный момент самый высокооплачиваемый вратарь в НХЛ — канадец Кэри Прайс, получающий за сезон в «Монреале» $10,5 млн. Следом идут россияне Сергей Бобровский и Андрей Василевский, зарабатывающие во «Флориде» и «Тампе» $10 млн и $9,5 млн соответственно. На четвертой позиции расположился голкипер «Виннипега» Коннор Хеллебайк ($8,5 млн), а замыкает первую пятерку игрок «Бостона» Джереми Свэйман ($8,25 млн).

Ранее стало известно, что Александр Овечкин стал самым высокооплачиваемым игроком за карьеру в НХЛ. Капитан «Вашингтона» с учетом сезона 2024/25 заработал $149,2 млн. В прошлом сезоне лидером в списке самых высокооплачиваемых был канадский форвард «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби — $141,3 млн. Россиянин шел вторым с показателем $138,2 млн. При этом в нынешнем сезоне Овечкин заработает $11 млн, тогда как капитан «Питтсбурга» — $3 млн.