Бетербиев поблагодарил Кадырова за поддержку в бою против Бивола
Абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжелом весе, россиянин Артур Бетербиев в телеграм-канале поблагодарил главу Чечни Рамзана Кадырова за поддержку в поединке против соотечественника Дмитрия Бивола.
«Большим сюрпризом и подарком в день боя для меня стало присутствие моего главного болельщика, который, несмотря на свой сложный график, нашел время для присутствия на поединке», — написал Бетербиев.
Бетербиев отметил, что Кадыров поддерживает его еще с юности и для боксера это много значит.
Бетербиев в ночь на 13 октября в Эр-Рияде победил Бивола в бою за титул абсолютного чемпиона в полутяжелом весе.
Теперь 39-летний Бетербиев владеет титулами по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).
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