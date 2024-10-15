Бетербиев поблагодарил Кадырова за поддержку в бою против Бивола в Эр-Рияде

Бетербиев поблагодарил Кадырова за поддержку в бою против Бивола

Российский боксер, который стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе, назвал главу Чечни «своим главным болельщиком», а также отметил, что Кадыров поддерживает его еще с юности

Артур Бетербиев (Фото: Richard Pelham / Getty Images)

Абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжелом весе, россиянин Артур Бетербиев в телеграм-канале поблагодарил главу Чечни Рамзана Кадырова за поддержку в поединке против соотечественника Дмитрия Бивола.

«Большим сюрпризом и подарком в день боя для меня стало присутствие моего главного болельщика, который, несмотря на свой сложный график, нашел время для присутствия на поединке», — написал Бетербиев.

Бетербиев отметил, что Кадыров поддерживает его еще с юности и для боксера это много значит.

Бетербиев в ночь на 13 октября в Эр-Рияде победил Бивола в бою за титул абсолютного чемпиона в полутяжелом весе.

Теперь 39-летний Бетербиев владеет титулами по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).