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Бетербиев поблагодарил Кадырова за поддержку в бою против Бивола

Бетербиев поблагодарил Кадырова за поддержку в бою против Бивола в Эр-Рияде
Российский боксер, который стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе, назвал главу Чечни «своим главным болельщиком», а также отметил, что Кадыров поддерживает его еще с юности
Артур Бетербиев
Артур Бетербиев (Фото: Richard Pelham / Getty Images)

Абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжелом весе, россиянин Артур Бетербиев в телеграм-канале поблагодарил главу Чечни Рамзана Кадырова за поддержку в поединке против соотечественника Дмитрия Бивола.

«Большим сюрпризом и подарком в день боя для меня стало присутствие моего главного болельщика, который, несмотря на свой сложный график, нашел время для присутствия на поединке», — написал Бетербиев.

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Артур Бетербиев с поясом абсолютного чемпиона по боксу после победы над Дмитрием Биволом

Бетербиев отметил, что Кадыров поддерживает его еще с юности и для боксера это много значит.

Бетербиев в ночь на 13 октября в Эр-Рияде победил Бивола в бою за титул абсолютного чемпиона в полутяжелом весе.

Теперь 39-летний Бетербиев владеет титулами по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

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Иван Витченко Иван Витченко
бокс Артур Бетербиев Рамзан Кадыров Дмитрий Бивол
Рамзан Кадыров фото

Рамзан Кадыров

политик, глава Чечни
5 октября 1976 года
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