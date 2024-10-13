«Это ограбление и позор». Справедлив ли результат боя Бетерибев — Бивол
Почему не все согласны с победой Бетерибева над Биволом
В ночь на 13 октября состоялся одним из самых ожидаемых боксерских поединков последних лет. Непобедимые россияне Артур Бетерибев и Дмитрий Бивол встретились в бою за титул абсолютного чемпиона мира.
В итоге Бетербиев победил в 12-раундовом поединке спорным решением судей (114-114, 115-113, 116-112), став первым в истории абсолютным чемпионом в полутяжелом весе в эпоху четырех поясов. Один из судей дал ничью, два остальных победу Бетербиеву, чей поединок впервые в карьере не завершился нокаутом соперника.
После боя самым обсуждаемым стал не сам поединок или боксеры, а третий судья, который отдал Биволу только четыре раунда. Его оценки заметно выделялись на фоне двух других судей — 116-112 в пользу Бетербиева.
«Я просто в замешательстве. Что нам делать? Как нам это забыть? Состоялся один из самых громких боев поколения. И вы даете четыре раунда Биволу! Этот судья больше никогда не должен работать!», — отметил в прямом эфире DAZN промоутер Эдди Хирн, представляющий интересы Бивола.
В ответ вице-президент промоутерской компании Top Rank, клиентом которой является Бетерибев, Карл Моретти назвал решением судей правильным и призвал сравнить лица боксеров после поединка.
«Никакого ограбления не было. Близкие бои — это норма для нашего спорта, — отметил он. — Просто посмотрите на лица бойцов после боя. Хотя Бивол высоко держал перчатки, его кто-то бил. Это был не призрак. Исходите из этого»,
Многие эксперты заметили, что даже в команде Бетербиева были удивлены этим решением. В перерыве перед 11-м раундом команда Бетербиева говорила боксеру, что ему обязательно нужен нокаут для победы. А сразу после боя в углу Бетерибева царило уныние, противоположные эмоции были в углу Бивола.
«Если бы угловые Бетербиева были уверены в победе со счетом 116-112, то не сказали бы после 10-го раунда, что ему необходим нокаут», — написал бывший руководитель Showtime Sports (одного из двух крупнейших телеканалов, организующих боксерские бои) Стивен Эспиноза.
«Это отвратительно, — заявил Хирн. — Вы слышали угол Бетербиева после 10-го раунда: они сказали ему: «Тебе нужно нокаутировать его, чтобы выиграть этот бой».
«Никто из нашего ряда не видел, что Бетербиев победил, — добавил он. — Мы вышли на ринг, я смотрю на Бетербиева — они все подавлены. Но затем они начинают радоваться, до объявления решения судей».
Тот факт, что в команде Бетербиева начали радоваться еще до объявления оценок, отметили и другие спикеры.
Разочарован решением судей и организатор боя — председатель Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх.
«Не повезло Биволу. Это был один из величайших боев за последние 20 лет, но я не думаю, что результат был справедливым, — сказал он. — Эти два бойца мне как братья, но думаю, что Бивол выиграл на два раунда больше. Я сосредоточусь и постараюсь провести реванш. Если они согласятся, мы это сделаем».
Что сказали участники боя
Несмотря на победу Артур Бетербиев признался после боя, что не смог показать в бою все, на что способен: «Я хотел показать хороший бокс, но не получилось. Не знаю, почему. Немного некомфортно себя чувствовал. Это был жесткий бой. Бивол — чемпион мира. Возможно, он даже лучше меня. Но мне повезло. Сегодня Аллах был со мной», — сказал Бетербиев.
Бивол же не стал акцентировать внимание на судействе и назвал себя воином: «Спасибо за этот шанс. Я воин и должен делать все великолепно. Никаких проблем. Я получил время, чтобы подумать о своей судьбе».
Оба боксера после боя добавили, что готовы к реваншу.
Cогласны ли с результатами боя звезды бокса
Сергей Ковалев, экс-чемпион мира по боксу в полутяжелом весе
«Мое мнение — Бивол был точнее. Считаю, что забрали победу», — написал российский боксер в соцсетях.
Константин Цзю, бывший абсолютный чемпион мира по боксу
«Я отдал бой Биволу: 116-112», — сказал Цзю «СЭ».
Григорий Дрозд, экс-чемпион мира по версии WBC
«Бой был очень осторожным, с большой позиционной борьбой. По сути, на протяжении всего поединка боксеры практически не допускали значительных ошибок. Накал был очень высоким. Может быть, поединок и не оказался супер зрелищным, но он стал настоящим украшением как для экспертов, так и для любителей бокса», — заявил Дрозд в разговоре с «РБК Спорт».
Тони Белью, бывший чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе
«Отличные комбинации, отличный бой. Бетербиев был выдающимся! Ему почти 40 лет, а он заканчивает бои так же сильно, как и в 20 лет! Молодцы оба бойца
Я считаю, что Бивол выиграл! Последний раунд был снова очень близок, но я просто чувствую, что Бивол нанес лучшие удары из всех.
При этом надо признать, победа могла достаться каждому из участников. Но 116-112 — это позор! Ни один из них не выиграл поединок с разницей в четыре раунда... И это меня раздражает», — написал он.
Шакур Стивенсон, чемпион мира в легком весе
«115-113, 116-112 😂 😂 Это ужасно!», — написал медалист Олимпиады-2016.
Андре Уорд, бывший чемпион мира в полутяжелом весе
«Бивол выиграл этот бой! 116-112 — это сумасшествие!», — написал олимпийский чемпион 2004 года.
Дэвин Хейни, бывший абсолютный чемпион мира по боксу в легком весе
«Близкий бой. Никакого ограбления», — написал он
Райан Гарсия, бывший чемпион мира по боксу в легком весе
«Ух ты, это ограбление, если вы меня спросите», — написал американец.
Эдуард Трояновский, экс-чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версии IBF и IBO
«Как по мне, у кого-то из бойцов явного большого преимущества не было. Не знаю, по каким критериям они судили, но судьям виднее.
Весь поединок держал всех в напряжении. Многие ставили ставку, что Артур устанет быстрее из-за своего возраста. Оказалось, что он весь бой оказывал давление, и по нему не было видно, что он менее физически подготовлен. Он держался на очень высокой ноте», — высказал мнение «РБК Спорт» Трояновский.
Николай Валуев, бывший чемпион мира в тяжелом весе
«Я полностью согласен с решением судей. Биволу не хватило активности. Последние два раунда решили исход поединка, хотя до них Бивол все еще был фаворитом», — сказал россиянин ТАСС.
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