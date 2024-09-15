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Спорт ,  
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Роман Ротенберг заявил, что гол игрока СКА увидели «даже в Индии и ЮАР»

Ротенберг: видео шайбы Демидова пошло по всему миру, даже в Индии и Южной Африке
Иван Демидов открыл счет в матче СКА — «Лада», забросив первую шайбу в КХЛ. Главный тренер петербуржцев Роман Ротенберг считает, что этот гол увидели во всем мире
Иван Демидов
Иван Демидов (Фото: Официальный сайт ХК СКА (Санкт-Петербург))

Дебютную шайбу 18-летнего форварда СКА Ивана Демидова показывают во всем мире, заявил главный тренер петербургского клуба КХЛ Роман Ротенберг. Слова тренера приводит «Матч ТВ».

СКА в воскресенье обыграл в овертайме тольяттинскую «Ладу» со счетом 4:3. Демидов открыл счет в матче на второй минуте после передачи Евгения Кузнецова.

По словам Ротенберга, видео с голом Демидова опубликовали «во всех соцсетях многих команд Северной Америки». «Это пошло по всему миру, даже в Индии, в Малайзии, в Южной Африке в городе Дурбан. Без шуток, это так, это правда», — отметил тренер.

Ротенберг добавил, что этот гол «популяризирует КХЛ».

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Фото:Телеграм-канал ХК СКА

Демидов в предыдущие два сезона провел в КХЛ в общей сложности шесть матчей, а в МХЛ дважды признавался самым ценным игроком чемпионата.

В этом сезоне форвард в пяти играх забросил шайбу и сделал одну передачу.

СКА выиграл только два матча из пяти и занимает седьмое место в Западной конференции.

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Анна Сатдинова
Хоккей КХЛ Роман Ротенберг ХК СКА Санкт-Петербург

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