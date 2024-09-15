СКА вел у «Лады» со счетом 2:0, но выиграл только в овертайме
Петербургский СКА прервал серию поражений в чемпионате КХЛ, обыграв на своем льду тольяттинскую «Ладу».
Встреча завершилась в овертайме со счетом 4:3 (2:0, 0:1, 1:2, 1:0). У СКА забивали Иван Демидов (2-я минута), Марат Хайруллин (9), Михаил Григоренко (41) и Валентин Зыков (61).
У «Лады» голы на счету Андрея Алтыбармакяна (28), Владислава Семина (48) и Никиты Попугаева (53).
У обеих команд отменили по голу после видеопросмотра.
СКА одержал первую победу в трех матчах и вторую с начала сезона, он занимает седьмое место в Западной конференции. У «Лады» также две победы в пяти играх и шестое место в Восточной конференции.
В следующем матче СКА 19 сентября сыграет с «Сочи», а «Лада» 17 сентября встретится в Ярославле с «Локомотивом».
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