Трусова упала с четверного лутца на контрольных прокатах сборной России

Фигуристка упала при приземлении с четверного лутца и других попыток сделать четверные прыжки не предпринимала. После проката она заявила, что еще не решила, будет ли выступать в предстоящем сезоне

Александра Трусова (Игнатова) (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Вице-чемпионка Олимпиады в Пекине Александра Трусова (Игнатова) не справилась с четверным лутцем в произвольной программе на контрольных прокатах сборной России в Санкт-Петербурге.

Фигуристка, катавшаяся под композицию «Нас бьют, мы летаем», упала при приземлении с четверного прыжка. Потом Трусова исполняла только двойные и тройные прыжки, в том числе в каскаде.

Трусова не выступала с 2022 года, а в июле 2024-го решила возобновить карьеру.

После проката фигуристка призналась, что ей пока тяжело кататься из-за формы, поскольку она стала «намного выше и больше», чем раньше.

По ее словам, она примет решение о выступлении в этом сезоне через несколько дней. «Я просто показала программы. Сейчас выдохну. Мне нужно время. Если я приму решение, все об этом узнают, если нет — все тоже будет понятно», — цитирует Трусову ТАСС.

На Играх в Пекине Трусова стала первой фигуристкой в истории Олимпиад, которой удалось исполнить в произвольной программе сразу пять четверных прыжков.