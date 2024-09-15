Трусова упала с четверного лутца на контрольных прокатах сборной России
Вице-чемпионка Олимпиады в Пекине Александра Трусова (Игнатова) не справилась с четверным лутцем в произвольной программе на контрольных прокатах сборной России в Санкт-Петербурге.
Фигуристка, катавшаяся под композицию «Нас бьют, мы летаем», упала при приземлении с четверного прыжка. Потом Трусова исполняла только двойные и тройные прыжки, в том числе в каскаде.
Трусова не выступала с 2022 года, а в июле 2024-го решила возобновить карьеру.
После проката фигуристка призналась, что ей пока тяжело кататься из-за формы, поскольку она стала «намного выше и больше», чем раньше.
По ее словам, она примет решение о выступлении в этом сезоне через несколько дней. «Я просто показала программы. Сейчас выдохну. Мне нужно время. Если я приму решение, все об этом узнают, если нет — все тоже будет понятно», — цитирует Трусову ТАСС.
На Играх в Пекине Трусова стала первой фигуристкой в истории Олимпиад, которой удалось исполнить в произвольной программе сразу пять четверных прыжков.
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