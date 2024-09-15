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Спорт ,  
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Трусова упала с четверного лутца на контрольных прокатах сборной России

Трусова упала с единственного четверного прыжка на прокатах сборной России
Фигуристка упала при приземлении с четверного лутца и других попыток сделать четверные прыжки не предпринимала. После проката она заявила, что еще не решила, будет ли выступать в предстоящем сезоне
Александра Трусова (Игнатова)
Александра Трусова (Игнатова) (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Вице-чемпионка Олимпиады в Пекине Александра Трусова (Игнатова) не справилась с четверным лутцем в произвольной программе на контрольных прокатах сборной России в Санкт-Петербурге.

Фигуристка, катавшаяся под композицию «Нас бьют, мы летаем», упала при приземлении с четверного прыжка. Потом Трусова исполняла только двойные и тройные прыжки, в том числе в каскаде.

Трусова не выступала с 2022 года, а в июле 2024-го решила возобновить карьеру.

После проката фигуристка призналась, что ей пока тяжело кататься из-за формы, поскольку она стала «намного выше и больше», чем раньше.

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Фото:телеграм-канал Александры Трусовой

По ее словам, она примет решение о выступлении в этом сезоне через несколько дней. «Я просто показала программы. Сейчас выдохну. Мне нужно время. Если я приму решение, все об этом узнают, если нет — все тоже будет понятно», — цитирует Трусову ТАСС.

На Играх в Пекине Трусова стала первой фигуристкой в истории Олимпиад, которой удалось исполнить в произвольной программе сразу пять четверных прыжков.

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Анна Сатдинова
фигурное катание Александра Трусова (Игнатова)

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