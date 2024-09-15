Криштиану Роналду не поехал на матч в Багдад из-за вирусной инфекции
Португальский форвард и капитан «Ан-Насра» Криштиану Роналду пропустит матч азиатской Лиги чемпионов с иракским клубом «Аль-Шорта» из-за вирусной инфекции, сообщила пресс-служба саудовской команды.
«Клубный врач подтвердил, что ему нужно отдохнуть и остаться дома», — говорится в сообщении.
Игра пройдет в Багдаде 16 сентября.
В этом сезоне Роналду забил четыре гола в пяти матчах и первым в истории превзошел отметку в 900 мячей за карьеру.
В прошлом сезоне «Ан-Наср» дошел до четвертьфинала турнира, где уступил «Аль-Айну» из ОАЭ.
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