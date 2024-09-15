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Спорт ,  
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Криштиану Роналду не поехал на матч в Багдад из-за вирусной инфекции

Роналду не поехал в Багдад на матч Лиги чемпионов AFC из-за вирусной инфекции
«Ан-Наср» проведет в понедельник матч в Багдаде против клуба «Аль-Шорта». В саудовском клубе сообщили, что врач рекомендовал капитану остаться дома
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду (Фото: Yasser Bakhsh / Getty Images)

Португальский форвард и капитан «Ан-Насра» Криштиану Роналду пропустит матч азиатской Лиги чемпионов с иракским клубом «Аль-Шорта» из-за вирусной инфекции, сообщила пресс-служба саудовской команды.

«Клубный врач подтвердил, что ему нужно отдохнуть и остаться дома», — говорится в сообщении.

Игра пройдет в Багдаде 16 сентября.

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Криштиану Роналду

В этом сезоне Роналду забил четыре гола в пяти матчах и первым в истории превзошел отметку в 900 мячей за карьеру.

В прошлом сезоне «Ан-Наср» дошел до четвертьфинала турнира, где уступил «Аль-Айну» из ОАЭ.

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Анна Сатдинова
Футбол Криштиану Роналду Ан-Наср

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