Роналду не поехал в Багдад на матч Лиги чемпионов AFC из-за вирусной инфекции

Криштиану Роналду не поехал на матч в Багдад из-за вирусной инфекции

«Ан-Наср» проведет в понедельник матч в Багдаде против клуба «Аль-Шорта». В саудовском клубе сообщили, что врач рекомендовал капитану остаться дома

Криштиану Роналду (Фото: Yasser Bakhsh / Getty Images)

Португальский форвард и капитан «Ан-Насра» Криштиану Роналду пропустит матч азиатской Лиги чемпионов с иракским клубом «Аль-Шорта» из-за вирусной инфекции, сообщила пресс-служба саудовской команды.

«Клубный врач подтвердил, что ему нужно отдохнуть и остаться дома», — говорится в сообщении.

Игра пройдет в Багдаде 16 сентября.

В этом сезоне Роналду забил четыре гола в пяти матчах и первым в истории превзошел отметку в 900 мячей за карьеру.

В прошлом сезоне «Ан-Наср» дошел до четвертьфинала турнира, где уступил «Аль-Айну» из ОАЭ.