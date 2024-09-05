Криштиану Роналду первым в истории забил 900 голов
Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду достиг рекордной отметки в 900 голов в официальных играх на взрослом уровне.
Роналду отметился голом в домашней игре первого тура Лиги наций с Хорватией.
На счету Роналду 131 гол за сборную Португалии, 5 за «Спортинг», 450 за «Реал», 145 за «Манчестер Юнайтед», 101 за «Ювентус», 51 за «Аль-Наср», нынешний клуб.
У аргентинского форварда Лионеля Месси, который не играл с финала Кубка Америки, 838 голов.
В июне Роналду побил мировой рекорд по количеству матчей на высшем уровне, превзойдя достижение бразильского вратаря Рожерио Сени (1225 матчей), который известен по выступлению за сборную Португалии и «Сан-Паулу».
Пятикратный обладатель «Золотого мяча» Роналду выступает в Саудовской Аравии с 2023 года и выиграл с «Ан-Насром» Клубный кубок арабских чемпионов.
Нападающий является лучшим бомбардиром в истории футбола, сборных, чемпионата Европы, Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира.
Cуд приговорил блогера Александра Шпака к 8 годам
Костин анонсировал строительство «приличной» гостиницы на Камчатке
Путин заявил о реализации проекта, большего, чем в СССР
Рада утвердила нового министра на смену Дмитрию Кулебе
Главные заявления Владимира Путина на ВЭФ. Видео
Путин прокомментировал задержание Дурова
Виталий Мутко оценил сроки выхода «Дом.РФ» на IPO
Минфин оценил итоги обмена активами
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов