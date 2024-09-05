Криштиану Роналду первым в истории забил 900 голов

Роналду отметился голом в домашней игре 1-го тура Лиги наций с Хорватией

Криштиану Роналду (Фото: Yasser Bakhsh / Getty Images)

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду достиг рекордной отметки в 900 голов в официальных играх на взрослом уровне.

Роналду отметился голом в домашней игре первого тура Лиги наций с Хорватией.

На счету Роналду 131 гол за сборную Португалии, 5 за «Спортинг», 450 за «Реал», 145 за «Манчестер Юнайтед», 101 за «Ювентус», 51 за «Аль-Наср», нынешний клуб.

У аргентинского форварда Лионеля Месси, который не играл с финала Кубка Америки, 838 голов.

В июне Роналду побил мировой рекорд по количеству матчей на высшем уровне, превзойдя достижение бразильского вратаря Рожерио Сени (1225 матчей), который известен по выступлению за сборную Португалии и «Сан-Паулу».

Пятикратный обладатель «Золотого мяча» Роналду выступает в Саудовской Аравии с 2023 года и выиграл с «Ан-Насром» Клубный кубок арабских чемпионов.

Нападающий является лучшим бомбардиром в истории футбола, сборных, чемпионата Европы, Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира.