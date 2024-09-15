Месси забил два гола и принес «Интер Майами» победу в первом матче после травмы

Месси оформил победный дубль в первом матче за два месяца

«Интер Майами» победил «Филадельфия Юнион» со счетом 3:1. Месси забил два гола за четыре минуты и помог своей команде одержать волевую победу. Аргентинец в предыдущий раз выходил на поле еще в июле в финале Кубка Америки

Лионель Месси (Фото: Megan Briggs / Getty Images)

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси забил два мяча и сделал голевую передачу в матче с «Филадельфия Юнион», который был для 37-летнего аргентинца первым в MLS c начала июня.

«Интер Майами» пропустил уже на второй минуте встречи, но Месси на 26-й сравнял счет, а через 3,5 минуты вывел команду вперед. На 98-й минуте третий гол хозяев забил Луис Суарес с передачи Месси.

Месси быстрее всех в истории MLS забил 15 голов и отдал 15 результативных передач, ему для этого понадобилось всего 19 игр (предыдущий рекорд — 29 матчей).

Аргентинец не играл с победного финала Кубка Америки (15 июля) из-за травмы, а в MLS в последний раз выходил на поле 2 июня.

Клуб Месси лидирует в турнирной таблице Восточной конференции и сводной таблице MLS с 62 очками в 28 матчах.

«Я очень хотел вернуться после долгого отсутствия на поле. Понемногу я начал тренироваться с командой, чувствовал себя хорошо, и поэтому мы решили, что я буду играть. Очень счастлив, очень доволен», — приводит слова Месси ESPN.

Месси отметил, что цель команды остается прежней — победить в регулярном чемпионате, и в клубе считают эту задачу реалистичной.