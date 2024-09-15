 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Спорт ,  
0 

Месси оформил победный дубль в первом матче за два месяца

Месси забил два гола и принес «Интер Майами» победу в первом матче после травмы
«Интер Майами» победил «Филадельфия Юнион» со счетом 3:1. Месси забил два гола за четыре минуты и помог своей команде одержать волевую победу. Аргентинец в предыдущий раз выходил на поле еще в июле в финале Кубка Америки
Лионель Месси
Лионель Месси (Фото: Megan Briggs / Getty Images)

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси забил два мяча и сделал голевую передачу в матче с «Филадельфия Юнион», который был для 37-летнего аргентинца первым в MLS c начала июня.

«Интер Майами» пропустил уже на второй минуте встречи, но Месси на 26-й сравнял счет, а через 3,5 минуты вывел команду вперед. На 98-й минуте третий гол хозяев забил Луис Суарес с передачи Месси.

Месси быстрее всех в истории MLS забил 15 голов и отдал 15 результативных передач, ему для этого понадобилось всего 19 игр (предыдущий рекорд — 29 матчей).

Аргентинец не играл с победного финала Кубка Америки (15 июля) из-за травмы, а в MLS в последний раз выходил на поле 2 июня.

Клуб Месси лидирует в турнирной таблице Восточной конференции и сводной таблице MLS с 62 очками в 28 матчах.

Роналду первым в истории набрал 1 млрд подписчиков в соцсетях
Спорт
Криштиану Роналду

«Я очень хотел вернуться после долгого отсутствия на поле. Понемногу я начал тренироваться с командой, чувствовал себя хорошо, и поэтому мы решили, что я буду играть. Очень счастлив, очень доволен», — приводит слова Месси ESPN.

Месси отметил, что цель команды остается прежней — победить в регулярном чемпионате, и в клубе считают эту задачу реалистичной.

Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК

В России активно распространяется коронавирус с новой мутацией

ЦБ повысил ключевую ставку до 19%

Путин назначил телеведущую Ираду Зейналову послом на Маврикий

Орбан заявил, что у него в рукаве есть козыри для мира на Украине

Как подорожает ипотека после повышения ключевой ставки

Власти Москвы объяснили направления на проверку фертильности

Туристка отсудила у МВД полмиллиона за срыв поездки в Таиланд

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол Лионель Месси MLS Интер Майами

Материалы по теме
Украинца номинировали на «Золотой мяч», Месси и Роналду — нет
Спорт
Хакеры взломали страницу Мбаппе в соцсети Х и оскорбили Месси
Спорт
Беспроигрышная серия сборной Аргентины прервалась в отсутствие Месси
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 14 сентября
EUR ЦБ: 100,8 (+0,41) Инвестиции, 13 сен, 17:50 Курс доллара на 14 сентября
USD ЦБ: 90,93 (-0,18) Инвестиции, 13 сен, 17:50
Захарова предупредила об ответе на санкции США против российских СМИПолитика, 13:21
Минобороны заявило о сбитом МиГ-29 и двух Су-27 УкраиныПолитика, 13:20
УЕФА пригрозил сборной Англии отстранением от домашнего ЕвроСпорт, 13:19
Захарова предложила оценивать не слова Зеленского, а «главных игроков»Политика, 12:58
Ту-95 отработали учебный удар во время полета в море у АляскиПолитика, 12:39
Месси оформил победный дубль в первом матче за два месяцаСпорт, 12:35
Йеменские хуситы заявили об ударе по Тель-Авиву гиперзвуковой ракетойПолитика, 12:33
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Экс-глава ЦРУ заявил об угрозе Черноморскому флоту из-за ядерного оружияПолитика, 12:31
The Times рассказала, какие данные нужны Киеву для ударов Storm ShadowПолитика, 12:23
Минобороны заявило об уничтожении эшелона с иностранным вооружением ВСУПолитика, 12:22
Сбитый дрон повредил кровлю промышленного предприятия под БелгородомПолитика, 12:16
Ефимов рассказал о реорганизации двух участков в районе ИвановскоеГород, 12:08
Посол назвал сроки начала работы платежной системы «Мир» в ИранеФинансы, 11:57
Неизвестные попытались ослепить экипаж лайнера, вылетевшего из ПетербургаОбщество, 11:48