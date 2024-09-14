Чендлер не дождался Макгрегора и проведет бой с экс-чемпионом UFC

Американский боец сразится с Чарльзом Оливейрой в ноябре на турнире UFC 309. Ранее он почти два года ждал поединка против Конора Макгрегора, но бой постоянно откладывался из-за неготовности ирландца

Майкл Чендлер (Фото: Christian Petersen / Getty Images)

Американец Майкл Чендлер проведет бой против бразильца Чарльза Оливейры на турнире UFC 309, который пройдет 16 ноября в Нью-Йорке. Об этом сообщает MMA Junkie.

Чендлер почти два года ждал поединка против экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора, но бой постоянно откладывался из-за неготовности ирландца. Ранее глава UFC Дэйна Уайт заявил Barstool Sports, что 38-летний Чендлер устал ждать и попросил назначить ему другого соперника.

Чендлер и Оливейра уже дрались в мае 2021 года за вакантный титул чемпиона UFC в легком весе, тогда нокаутом во втором раунде победил бразилец. В октябре 2022-го Оливейра лишился титула в бою с россиянином Исламом Махачевым.

Всего на счету 34-летнего Оливейры 34 победы и 10 поражений в ММА, еще один поединок был признан несостоявшимся.

У Чендлера, который последний бой провел в ноябре 2022-го, 23 победы и восемь поражений.