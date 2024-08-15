«Факел» с новым тренером Пятибратовым проиграл «Акрону» в Кубке России

Смена тренера не помогла аутсайдеру РПЛ избежать поражения в Кубке России

Матч в Воронеже завершился со счетом 1:2. Победный гол забил Палиенко с пенальти. У хозяев второй гол не был засчитан VAR

Фото: Телеграм-канал ФК «Акрон»

Воронежский «Факел» проиграл тольяттинскому «Акрону» в первом матче после назначения Дмитрия Пятибратова главным тренером вместо Игоря Черевченко.

Матч группы D Кубка России в Воронеже завершился со счетом 1:2.

У хозяев отличился Евгений Марков на пятой минуте. Гости ответили точными ударами Арсения Дмитриева (10) и Максима Палиенко (70, с пенальти).

Еще один гол «Факела» в первом тайме не засчитала VAR из-за офсайда.

В следующем матче Кубка «Факел» 27 августа сыграет с казанским «Рубином», а «Акрон» в тот же день примет петербургский «Зенит».

В РПЛ «Факел» занимает последнее место с одной ничьей и тремя поражениями в четырех турах.

13 августа воронежский клуб назначил главным тренером Пятибратова.