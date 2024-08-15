Смена тренера не помогла аутсайдеру РПЛ избежать поражения в Кубке России
Воронежский «Факел» проиграл тольяттинскому «Акрону» в первом матче после назначения Дмитрия Пятибратова главным тренером вместо Игоря Черевченко.
Матч группы D Кубка России в Воронеже завершился со счетом 1:2.
У хозяев отличился Евгений Марков на пятой минуте. Гости ответили точными ударами Арсения Дмитриева (10) и Максима Палиенко (70, с пенальти).
Еще один гол «Факела» в первом тайме не засчитала VAR из-за офсайда.
В следующем матче Кубка «Факел» 27 августа сыграет с казанским «Рубином», а «Акрон» в тот же день примет петербургский «Зенит».
В РПЛ «Факел» занимает последнее место с одной ничьей и тремя поражениями в четырех турах.
13 августа воронежский клуб назначил главным тренером Пятибратова.
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