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Клуб Российской премьер-лиги назначил нового главного тренера

Дмитрий Пятибратов возглавил клуб РПЛ «Факел»
Дмитрий Пятибратов сменил Игоря Черевченко в воронежском «Факеле»
Фото: fakelfc.ru
Фото: fakelfc.ru

Дмитрий Пятибратов возглавил «Факел». Об этом сообщается на сайте воронежского клуба Российской премьер-лиги (РПЛ).

На этом посту он сменил Игоря Черевченко, который был отправлен в отставку 12 августа.

«Факел» после четырех туров РПЛ нынешнего сезона занимает последнее место, набрав одно очко.

Пятибратов уже работал в «Факеле»: с октября 2020 года по сентябрь 2022 года он был ассистентом главного тренера, а с сентября по апрель 2023 года возглавлял команду.

В последнее время 48-летний Пятибратов работал в «Чайке». Под его руководством команда из села Песчанокопское Ростовской области вышла в Первую лигу, где после первых пяти туров занимает третье место.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Факел Дмитрий Пятибратов
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