Клуб Российской премьер-лиги назначил нового главного тренера
Дмитрий Пятибратов возглавил «Факел». Об этом сообщается на сайте воронежского клуба Российской премьер-лиги (РПЛ).
На этом посту он сменил Игоря Черевченко, который был отправлен в отставку 12 августа.
«Факел» после четырех туров РПЛ нынешнего сезона занимает последнее место, набрав одно очко.
Пятибратов уже работал в «Факеле»: с октября 2020 года по сентябрь 2022 года он был ассистентом главного тренера, а с сентября по апрель 2023 года возглавлял команду.
В последнее время 48-летний Пятибратов работал в «Чайке». Под его руководством команда из села Песчанокопское Ростовской области вышла в Первую лигу, где после первых пяти туров занимает третье место.
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