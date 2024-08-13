Клуб Российской премьер-лиги назначил нового главного тренера

Дмитрий Пятибратов сменил Игоря Черевченко в воронежском «Факеле»

Фото: fakelfc.ru

Дмитрий Пятибратов возглавил «Факел». Об этом сообщается на сайте воронежского клуба Российской премьер-лиги (РПЛ).

На этом посту он сменил Игоря Черевченко, который был отправлен в отставку 12 августа.

«Факел» после четырех туров РПЛ нынешнего сезона занимает последнее место, набрав одно очко.

Пятибратов уже работал в «Факеле»: с октября 2020 года по сентябрь 2022 года он был ассистентом главного тренера, а с сентября по апрель 2023 года возглавлял команду.

В последнее время 48-летний Пятибратов работал в «Чайке». Под его руководством команда из села Песчанокопское Ростовской области вышла в Первую лигу, где после первых пяти туров занимает третье место.