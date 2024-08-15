 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Итальянский судья объяснил уход из РФС другой неожиданной вакансией

Итальянский судья Орсато объяснил уход из РФС другой неожиданной вакансией
РФС во вторник сообщил о включении в экспертно-судейскую комиссию РФС Даниэле Орсато, но тот быстро передумал. По его словам, он собирался долго работать в ЭСК, но ему неожиданно предложили другую возможность
Даниэле Орсато
Даниэле Орсато (Фото: Justin Setterfield / Getty Images)

Итальянский арбитр Даниэле Орсато, передумавший работать в экспертно-судейской комиссии РФС, объяснил свое решение неожиданным предложением другой работы, которую не получится совмещать. Слова Орсато передает корреспондент «РБК Спорт».

13 августа РФС сообщил о включении в ЭСК 48-летнего итальянца, который работал на финале Лиги чемпионов 2020 года, судил матч открытия и полуфинал чемпионата мира в Катаре. В интервью La Repubblica Орсато ранее говорил, что отказался от ЭСК из-за «общественно-политической ситуации и этических принципов».

«Я начал работать в составе ЭСК РФС с прошлой недели, будучи уверенным в том, что мои опыт и знания в футбольном судействе будут востребованы в российском футболе на протяжении длительного времени», — сказал итальянец, отметив, что «жизнь и работа в футболе порой делают неожиданные повороты».

По его словам, после начала сотрудничества с РФС ему неожиданно предложили возможность другой работы, которую совмещать с деятельностью эксперта ЭСК РФС нельзя.

Итальянский судья отказался от работы в РФС из-за «этических принципов»
Спорт
Фото:Alex Grimm / Getty Images

Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев заявил, что уход Орсато не отразится на работе комиссии. «В ближайшее время мы планируем обсудить ряд кандидатов, готовых к сотрудничеству с РФС в рамках ЭСК», — приводит слова Каманцева пресс-служба РФС.

La Gazzetta dello Sport писала, что Орсато могли предложить возглавить Ассоциацию судей Италии.

В МВД назвали огромным дефицит личного состава

Курские власти назвали фейками вакансии для рабочих на рытье окопов

Вдова Навального показала заключение СК о причинах его смерти

Прокурор Москвы Денис Попов уйдет в отставку

В Минспорте исключили выход России из МОК

Читайте форум РБК-Крипто в Telegram

Цены на золото резко упали после выхода макростатистики по США

Посол Израиля в России назвала условие для мира с палестинцами

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Грант Гетадарян Грант Гетадарян
При участии
Анна Сатдинова
Футбол Российский футбольный союз (РФС)
Материалы по теме
В Италии сообщили об отказе арбитра полуфинала ЧМ-2022 работать в РФС
Спорт
В РФС сообщили о согласовании с ФИФА двух матчей сборной в сентябре
Спорт
РФС оштрафовал игрока и президента 2DROTS на ₽530 тыс. за матч Кубка
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 августа
EUR ЦБ: 98,32 (-1,99) Инвестиции, 17:35 Курс доллара на 16 августа
USD ЦБ: 88,8 (-1,21) Инвестиции, 17:35
Более 40 объектов образования получили повреждения в Курской областиПолитика, 20:25
20% затрат дают 80% результата: почему нужны корпоративные мероприятияРБК и Millennium, 20:20
Сотрудник «Ростелекома» погиб при ударе ВСУ в Курской областиПолитика, 20:16
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 20:15
Пентагон исключил возможность контрнаступления ВСУ в течение полугодаПолитика, 20:10
Смена тренера не помогла аутсайдеру РПЛ избежать поражения в Кубке РоссииСпорт, 20:07
Politico узнала, что США «открыты» к поставке крылатых ракет УкраинеПолитика, 19:55
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Хачанов проиграл Звереву на турнире «Мастерс» в ЦинциннатиСпорт, 19:54
Режим ЧС федерального уровня: что это значит для водителейАвто, 19:53
Лукашенко заявил о договоре с Россией по вводу войск в БелоруссиюПолитика, 19:41
Военная операция на Украине. ГлавноеПолитика, 19:07
Итальянский судья объяснил уход из РФС другой неожиданной вакансиейСпорт, 19:07
На Украине одетый в военную форму мужчина застрелил двух человекПолитика, 19:05
До премьеры iPhone 16 остался всего месяц. Что известно о новинке AppleLife, 18:50