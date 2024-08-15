Итальянский судья объяснил уход из РФС другой неожиданной вакансией
Итальянский арбитр Даниэле Орсато, передумавший работать в экспертно-судейской комиссии РФС, объяснил свое решение неожиданным предложением другой работы, которую не получится совмещать. Слова Орсато передает корреспондент «РБК Спорт».
13 августа РФС сообщил о включении в ЭСК 48-летнего итальянца, который работал на финале Лиги чемпионов 2020 года, судил матч открытия и полуфинал чемпионата мира в Катаре. В интервью La Repubblica Орсато ранее говорил, что отказался от ЭСК из-за «общественно-политической ситуации и этических принципов».
«Я начал работать в составе ЭСК РФС с прошлой недели, будучи уверенным в том, что мои опыт и знания в футбольном судействе будут востребованы в российском футболе на протяжении длительного времени», — сказал итальянец, отметив, что «жизнь и работа в футболе порой делают неожиданные повороты».
По его словам, после начала сотрудничества с РФС ему неожиданно предложили возможность другой работы, которую совмещать с деятельностью эксперта ЭСК РФС нельзя.
Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев заявил, что уход Орсато не отразится на работе комиссии. «В ближайшее время мы планируем обсудить ряд кандидатов, готовых к сотрудничеству с РФС в рамках ЭСК», — приводит слова Каманцева пресс-служба РФС.
La Gazzetta dello Sport писала, что Орсато могли предложить возглавить Ассоциацию судей Италии.
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