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Арбитр полуфинала ЧМ-2022 вошел в экспертно-судейскую комиссию РФС

Итальянец Даниэле Орсато вошел в состав экспертно-судейской комиссии РФС
Итальянец Даниэле Орсато станет пятым иностранцем в ЭСК после серба Милорада Мажича, турка Джюнейта Чакыра, Равшана Ирматова из Узбекистана и аргентинца Нестора Питаны
Даниэле Орсато
Даниэле Орсато (Фото: Richard Pelham / Getty Images)

Итальянский арбитр Даниэле Орсато вошел в состав экспертно-судейской комиссии (ЭСК) Российского футбольного союза (РФС). Об этом сообщается на сайте РФС.

Орсато работал на чемпионатах Европы 2020 и 2024 годов и чемпионате мира 2022 года. В Катаре итальянец провел полуфинальный матч турнира между Аргентиной и Хорватией.

Кроме того, в 2020 году Орсато судил финал Лиги чемпионов между французским ПСЖ и немецкой «Баварией». В том же году Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) признала итальянского арбитра лучшим судьей года.

Арбитр финала ЧМ-2018 вошел в экспертно-судейскую комиссию РФС
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Нестор Питана

В ЭСК входят глава судейского комитета Павел Каманцев (председатель), инструктор ФИФА, эксперт Равшан Ирматов, глава судейского департамента РФС Милорад Мажич, эксперты Джюнейт Чакыр и Нестор Питана, а также Олег Соколов (ответственный секретарь).

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Российский футбольный союз (РФС) футбольные арбитры
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