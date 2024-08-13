Арбитр полуфинала ЧМ-2022 вошел в экспертно-судейскую комиссию РФС

Итальянец Даниэле Орсато станет пятым иностранцем в ЭСК после серба Милорада Мажича, турка Джюнейта Чакыра, Равшана Ирматова из Узбекистана и аргентинца Нестора Питаны

Даниэле Орсато (Фото: Richard Pelham / Getty Images)

Итальянский арбитр Даниэле Орсато вошел в состав экспертно-судейской комиссии (ЭСК) Российского футбольного союза (РФС). Об этом сообщается на сайте РФС.

Орсато работал на чемпионатах Европы 2020 и 2024 годов и чемпионате мира 2022 года. В Катаре итальянец провел полуфинальный матч турнира между Аргентиной и Хорватией.

Кроме того, в 2020 году Орсато судил финал Лиги чемпионов между французским ПСЖ и немецкой «Баварией». В том же году Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) признала итальянского арбитра лучшим судьей года.

В ЭСК входят глава судейского комитета Павел Каманцев (председатель), инструктор ФИФА, эксперт Равшан Ирматов, глава судейского департамента РФС Милорад Мажич, эксперты Джюнейт Чакыр и Нестор Питана, а также Олег Соколов (ответственный секретарь).