Арбитр полуфинала ЧМ-2022 вошел в экспертно-судейскую комиссию РФС
Итальянский арбитр Даниэле Орсато вошел в состав экспертно-судейской комиссии (ЭСК) Российского футбольного союза (РФС). Об этом сообщается на сайте РФС.
Орсато работал на чемпионатах Европы 2020 и 2024 годов и чемпионате мира 2022 года. В Катаре итальянец провел полуфинальный матч турнира между Аргентиной и Хорватией.
Кроме того, в 2020 году Орсато судил финал Лиги чемпионов между французским ПСЖ и немецкой «Баварией». В том же году Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) признала итальянского арбитра лучшим судьей года.
В ЭСК входят глава судейского комитета Павел Каманцев (председатель), инструктор ФИФА, эксперт Равшан Ирматов, глава судейского департамента РФС Милорад Мажич, эксперты Джюнейт Чакыр и Нестор Питана, а также Олег Соколов (ответственный секретарь).
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