Итальянский судья отказался от работы в РФС из-за «этических принципов»

Ранее La Gazzetta dello Sport сообщило, что Орсато изначально ответил согласием на предложение РФС, но потом передумал

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Итальянский арбитр Даниэле Орсато передумал работать в экспертно-судейской комиссии (ЭСК) Российского футбольного союза (РФС) из-за социально-политической ситуации и этических принципов. Об этом он заявил изданию La Repubblica.

«Меня попросили сотрудничать в качестве эксперта по арбитражу с РФС. Я был очень польщен приглашением. Однако в свете нынешней общественно-политической ситуации и этических принципов, которыми я всегда руководствовался, как на поле, так и за его пределами, я решил не соглашаться», — отметил он.

РФС объявлял, что Орсато вошел в состав ЭСК. В свою очередь издание La Gazzetta dello Sport ранее сообщило, что Орсато изначально ответил согласием на предложение РФС, но потом передумал. Итальянская спортивная газета предположила, что арбитр мог изменить свое решение из‑за возможного назначения на пост главы Ассоциации судей Италии.

Орсато работал на чемпионатах Европы 2020 и 2024 годов и чемпионате мира 2022 года. В Катаре итальянец провел полуфинальный матч турнира между Аргентиной и Хорватией.

Кроме того, в 2020 году Орсато судил финал Лиги чемпионов между французским ПСЖ и немецкой «Баварией». В том же году Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) признала итальянского арбитра лучшим судьей года.