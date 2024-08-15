Полиция задержала троих за покушение на отца лучшего молодого игрока Евро
Полиция задержала троих подозреваемых в покушении на убийство отца Ламина Ямаля, игрока «Барселоны» и лучшего молодого футболиста Евро-2024. Об этом сообщает The Athletic со ссылкой на каталонскую полицию.
Отец Ямаля Мунир Насрауи попал в больницу с ножевыми ранениями накануне вечером. Его несколько раз ранили во время конфликта в городе Матаро к северо-востоку от Барселоны. Состояние Насрауи оценивается как стабильное, он все еще находится в больнице.
В четверг Насрауи в Instagram (принадлежит Meta Platforms, Тверской суд Москвы признал компанию экстремистской и запретил ее деятельность) сообщил, что «чувствует себя лучше».
Ламину Ямалю 17 лет. На прошедшем чемпионате Европы он поучаствовал во всех семи матчах Испании. Он стал самым молодым игроком турнира (16 лет, 338 дней) и установил новый рекорд как самый молодой автор гола в истории Евро (16 лет, 362 дня).
Ямаля признали лучшим молодым игроком Евро. После турнира его трансферная стоимость выросла до €120 млн.
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