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Полиция задержала троих за покушение на отца лучшего молодого игрока Евро

Полиция задержала трех человек за покушение на отца Ламина Ямаля
Мунир Насрауи, отец Ламина Ямаля, попал в больницу с несколькими ножевыми ранения накануне вечером. Полиция задержала трех человек. Насрауи сообщил, что чувствует себя лучше
Ламин Ямаль
Ламин Ямаль (Фото: Eric Alonso / Getty Images)

Полиция задержала троих подозреваемых в покушении на убийство отца Ламина Ямаля, игрока «Барселоны» и лучшего молодого футболиста Евро-2024. Об этом сообщает The Athletic со ссылкой на каталонскую полицию.

Отец Ямаля Мунир Насрауи попал в больницу с ножевыми ранениями накануне вечером. Его несколько раз ранили во время конфликта в городе Матаро к северо-востоку от Барселоны. Состояние Насрауи оценивается как стабильное, он все еще находится в больнице.

В четверг Насрауи в Instagram (принадлежит Meta Platforms, Тверской суд Москвы признал компанию экстремистской и запретил ее деятельность) сообщил, что «чувствует себя лучше».

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Ламину Ямалю 17 лет. На прошедшем чемпионате Европы он поучаствовал во всех семи матчах Испании. Он стал самым молодым игроком турнира (16 лет, 338 дней) и установил новый рекорд как самый молодой автор гола в истории Евро (16 лет, 362 дня).

Ямаля признали лучшим молодым игроком Евро. После турнира его трансферная стоимость выросла до €120 млн.

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Анна Сатдинова
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