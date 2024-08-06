Трамп назвал Хабиба Нурмагомедова своим любимым бойцом ММА
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в интервью стримеру Адину Россу назвал россиянина Хабиба Нурмагомедова своим любимым бойцом.
«Думаю, это Хабиб. Как же он хорош. У него рекорд — 29 побед и ни одного поражения. Потом умер его отец, и он закончил. По-моему, он даже не проиграл ни одного раунда», — заявил Трамп, вспомнив, как встретился с Нурмагомедовым на недавнем турнире UFC в Нью-Джерси в начале июня.
Трамп во время их небольшого разговора тогда пообещал Нурмагомедову остановить войну в Палестине.
Позднее, 6 августа, Трампа за его слова о Хабибе раскритиковал экс-чемпион UFC ирландец Конор Макгрегор. Он написал в соцсети Х, что Трамп, назвав любимым бойцом неамериканца, «завершил свою президентскую кампанию», также Макгрегор оскорбил российского бойца. Сейчас этот твит уже недоступен.
В активе Нурмагомедова 29 побед и ни одного поражения в ММА. Хабиб завоевал чемпионский титул UFC в легком весе в апреле 2018 года. Его бой с Конором Макгрегором, прошедший в 2018 году, стал самым кассовым в истории ММА. Свой последний бой россиянин провел в октябре 2020 года против Джастина Гэтжи, после чего завершил карьеру.
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