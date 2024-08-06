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Трамп назвал Хабиба Нурмагомедова своим любимым бойцом ММА

Бывший президент США отметил, что российский боец, экс-чемпион UFC в легком весе, выиграл все 29 поединков в своей карьере, даже не проиграв ни одного раунда
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Joe Raedle / Getty Images)

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в интервью стримеру Адину Россу назвал россиянина Хабиба Нурмагомедова своим любимым бойцом.

«Думаю, это Хабиб. Как же он хорош. У него рекорд — 29 побед и ни одного поражения. Потом умер его отец, и он закончил. По-моему, он даже не проиграл ни одного раунда», — заявил Трамп, вспомнив, как встретился с Нурмагомедовым на недавнем турнире UFC в Нью-Джерси в начале июня.

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Политика
Дональд Трамп

Трамп во время их небольшого разговора тогда пообещал Нурмагомедову остановить войну в Палестине.

Позднее, 6 августа, Трампа за его слова о Хабибе раскритиковал экс-чемпион UFC ирландец Конор Макгрегор. Он написал в соцсети Х, что Трамп, назвав любимым бойцом неамериканца, «завершил свою президентскую кампанию», также Макгрегор оскорбил российского бойца. Сейчас этот твит уже недоступен.

В активе Нурмагомедова 29 побед и ни одного поражения в ММА. Хабиб завоевал чемпионский титул UFC в легком весе в апреле 2018 года. Его бой с Конором Макгрегором, прошедший в 2018 году, стал самым кассовым в истории ММА. Свой последний бой россиянин провел в октябре 2020 года против Джастина Гэтжи, после чего завершил карьеру.

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смешанные единоборства (ММА) UFC Дональд Трамп Хабиб Нурмагомедов Конор Макгрегор
Трамп Дональд фото

Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
Хабиб Нурмагомедов фото

Хабиб Нурмагомедов

20 сентября 1988 года
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