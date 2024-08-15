Провалившую гендерный тест боксершу на Тайване признают призером ЧМ-2023

Линь Юйтин дисквалифицировали с чемпионата мира IBA перед церемонией награждения за провал гендерного теста, но власти Тайваня решили считать ее призером турнира, а также вручить ей медаль и премию

Линь Юйтин (Фото: Richard Pelham / Getty Images)

Чемпионку Олимпиады в Париже Линь Юйтин признают на Тайване бронзовым призером чемпионата мира по боксу 2023 года, несмотря на ее дисквалификацию за провал гендерного теста. Соответствующее распоряжение дал премьер-министр Тайваня Чо Джун Тай, сообщает CNA.

Премьер поручил вручить боксерше Национальную медаль славы и 900 тыс. тайваньских долларов ($27,7 тыс.) в знак признания ее выдающихся достижений на международных соревнованиях.

На родине боксершу также сделают послом по борьбе с буллингом.

Линь была дисквалифицирована с чемпионата мира прошлого года, который проводился Международной ассоциацией бокса (IBA), уже после завоевания бронзы.

Также с турнира дисквалифицировали алжирку Иман Хелиф. Глава IBA Умар Кремлев говорил, что они «пытались выдать себя за женщин», имея XY-хромосомы (мужские).

В МОК неоднократно заступались за спортсменок. Хелиф в итоге стала чемпионкой в весе до 66 кг, Линь — в весе до 57 кг.