Дегтярев увидел шанс для России вернуться на турниры после ухода Баха
У России появится шанс вернуться на международные турниры в следующем году после смены главы Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом заявил министр спорта России Михаил Дегтярев, которого цитирует «Матч ТВ».
Глава МОК Томас Бах 10 августа заявил, что не будет пытаться продлить свои полномочия. По рекомендациям МОК российские спортсмены допущены на международные соревнования не во всех видах, только в нейтральном статусе и в индивидуальных дисциплинах.
По словам Дегтярева, ему очень хотелось бы, чтобы спортсмены вернулись на международные соревнования с флагом, гимном и гербом.
«В следующем году у нас появляется такой шанс, имею в виду выборы главы МОК. Мы хотим вернуть олимпийское движение к традиционным ценностям», — сказал министр.
Дегтярев отметил, что причина отстранения россиян в «ценностном конфликте», поскольку страны, участвующие в более чем 20 других военных конфликтах в мире, не пропускали Олимпиаду.
Первым о возможности баллотироваться на пост главы МОК заявил президент World Athletics Себастьян Коу, при котором российские легкоатлеты пропустили Олимпиады в Рио-де-Жанейро и Париже, а в Токио допустили только десять спортсменов.
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