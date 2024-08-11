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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Отстранивший россиян британец допустил участие в выборах главы МОК

Отстранивший российских атлетов Коу допустил участие в выборах главы МОК
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
После прихода Себастьяна Коу на пост главы World Athletics российские легкоатлеты пропустили две Олимпиады. Коу заявил, что у него есть нужный опыт. Глава ОКР Поздняков называл британца «самым известным русофобом в спорте»
Себастьян Коу
Себастьян Коу (Фото: Mike Lawrie / Getty Images)

Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коу заявил, что обязательно рассмотрит возможность выдвижения своей кандидатуры на пост главы Международного олимпийского комитета (МОК). Слова британца приводит Reuters.

Накануне глава МОК Томас Бах заявил, что покинет пост в 2025 году. Ранее никто из членов МОК открыто не говорил о планах стать преемником Баха.

«Я всегда ясно давал понять, что, если бы появилась такая возможность, я бы серьезно подумал», — сказал Коу.

По словам 67-летнего Коу, его опыт как главы оргкомитета Олимпиады-2012, Национального олимпийского комитета и World Athletics «пойдет на пользу этой роли».

Коу — двукратный олимпийский чемпион в беге на 1500 м (1980, 1984 годы) и двукратный серебряный призер на 800-метровке.

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Томас Бах

В 2015-м году Коу возглавил международную федерацию. В ноябре того же года Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) была отстранена из-за допинг-скандала, ее восстановили только в марте 2023-го. Однако российские спортсмены все еще не могут выступать на международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. Несмотря на рекомендации МОК, они пропустили Олимпиаду в Париже.

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков называл Коу «самым известным русофобом в спортивном мире».

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Анна Сатдинова
Международный олимпийский комитет (МОК)
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