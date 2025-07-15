Усик опроверг информацию о третьем бое с Фьюри

Британский боксер ранее сообщил, что поединок с Усиком пройдет в апреле 2026 года на «Уэмбли». По словам украинца, ему ничего об этом неизвестно

Александр Усик (Фото: Richard Pelham / Getty Images)

Украинскому боксеру Александру Усику ничего неизвестно о возможном третьем бое против британца Тайсона Фьюри. Об этом Усик заявил на YouTube-канале The Stomping Ground.

Бывший чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе Фьюри в начале июля анонсировал третий поединок с Усиком (первые два британец проиграл, после чего объявил о завершении карьеры). По его словам, бой пройдет 18 апреля 2026 года на стадионе «Уэмбли». Усик поединок не подтверждал.

«Я не осуждаю Тайсона Фьюри. Но я не знаю, что происходит», — сказал Усик.

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На вопрос о том, планируется ли бой с Фьюри, Усик ответил: «Не знаю, сейчас я об этом не думаю. Бой в 2026 году? Ты псих! После боя [с Дюбуа] мы поговорим об этом».

Бой Усика и британца Даниэля Дюбуа за звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе пройдет 19 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

38-летний Усик ранее говорил, что ему осталось два боя до завершения карьеры.