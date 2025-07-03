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Спорт ,  
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Фьюри анонсировал третий бой против Усика

Фьюри анонсировал третий бой против Усика в 2026 году
Накануне Турки Аль аш-Шейх заявил, что Фьюри вернется и им надо «поохотиться за кроликом». Британский боксер сообщил, что бой с Усиком пройдет в апреле 2026 года на «Уэмбли». В команде Усика слова Фьюри не комментировали
Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри (Фото: Anthony Devlin / Getty Images)

Британский боксер Тайсон Фьюри заявил в Instagram (владелец сети Meta признана в России экстремистской и запрещена), что проведет третий бой с украинцем Александром Усиком в 2026 году.

По его словам, поединок пройдет 18 апреля на стадионе «Уэмбли».

Председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх накануне заявил, что Фьюри пообещал ему вернуться в бокс. Он добавил, что им с британцем «надо поохотиться за кроликом».

Фьюри неоднократно называл Усика «кроликом», а украинец называл себя «белым кроликом».

У Усика на 19 июля запланирован второй бой с Даниэлем Дюбуа. Слова Фьюри в команде украинца пока не комментировали.

Фьюри в мае и декабре 2024 года проиграл Усику решением судей. Украинец стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе, но потом освободил пояс IBF, которым теперь владеет Дюбуа.

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