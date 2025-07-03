Фьюри анонсировал третий бой против Усика
Британский боксер Тайсон Фьюри заявил в Instagram (владелец сети Meta признана в России экстремистской и запрещена), что проведет третий бой с украинцем Александром Усиком в 2026 году.
По его словам, поединок пройдет 18 апреля на стадионе «Уэмбли».
Председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх накануне заявил, что Фьюри пообещал ему вернуться в бокс. Он добавил, что им с британцем «надо поохотиться за кроликом».
Фьюри неоднократно называл Усика «кроликом», а украинец называл себя «белым кроликом».
У Усика на 19 июля запланирован второй бой с Даниэлем Дюбуа. Слова Фьюри в команде украинца пока не комментировали.
Фьюри в мае и декабре 2024 года проиграл Усику решением судей. Украинец стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе, но потом освободил пояс IBF, которым теперь владеет Дюбуа.
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