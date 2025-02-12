Усик назвал сроки завершения карьеры

Усик заявил, что проведет еще два боя перед завершением карьеры

Украинский боксер считает, что ему осталось еще полтора-два года в боксе, за которые он планирует провести два поединка

Александр Усик (Фото: Richard Pelham / Getty Images)

Украинский боксер Александр Усик, чемпион мира в супертяжелом весе по трем престижным версиям, проведет еще два боя перед завершением карьеры. Об этом он рассказал Sky Sports.

38-летний Усик готов провести следующий поединок с победителем боя Даниель Дюбуа — Джозеф Паркер за титул по версии Международной боксерской федерации (IBF), который пройдет 22 февраля.

«Я буду драться с тем, кто победит, Паркером иди Дюбуа, без проблем, — сказал Усик. — Думаю, мне осталось два года в боксе, может, полтора. Сейчас я чувствую себя отлично. Мне нужно подготовиться к двум боям, не больше», — сказал Усик.

В последнем поединке 22 декабря Усик второй раз подряд победил британца Тайсона Фьюри, сохранив титулы чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO).

Усик, олимпийский чемпион Лондона, выиграл все 23 поединка на профессиональном ринге.