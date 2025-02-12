Усик назвал сроки завершения карьеры
Украинский боксер Александр Усик, чемпион мира в супертяжелом весе по трем престижным версиям, проведет еще два боя перед завершением карьеры. Об этом он рассказал Sky Sports.
38-летний Усик готов провести следующий поединок с победителем боя Даниель Дюбуа — Джозеф Паркер за титул по версии Международной боксерской федерации (IBF), который пройдет 22 февраля.
«Я буду драться с тем, кто победит, Паркером иди Дюбуа, без проблем, — сказал Усик. — Думаю, мне осталось два года в боксе, может, полтора. Сейчас я чувствую себя отлично. Мне нужно подготовиться к двум боям, не больше», — сказал Усик.
В последнем поединке 22 декабря Усик второй раз подряд победил британца Тайсона Фьюри, сохранив титулы чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO).
Усик, олимпийский чемпион Лондона, выиграл все 23 поединка на профессиональном ринге.
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