 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Россия. Премьер-Лига Динамо Балтика 1 1,6 x 4,4 2 5,4 Футбол Россия. Премьер-Лига Акрон Крылья Советов 1 2,45 x 3,45 2 2,95 Футбол Россия. Премьер-Лига Локомотив Сочи 1 1,7 x 4,05 2 4,9 Футбол Россия. Премьер-Лига Спартак Динамо Махачкала 1 1,5 x 4,4 2 7,2 Футбол Россия. Премьер-Лига Пари НН Краснодар 1 6,2 x 4,3 2 1,55 Футбол Россия. Премьер-Лига Зенит Ростов 1 1,32 x 5,8 2 9,5 Футбол Россия. Премьер-Лига Ахмат Рубин 1 2,23 x 3,47 2 3,2 Футбол Россия. Премьер-Лига Оренбург ЦСКА 1 5,1 x 4,15 2 1,62 Единоборства MMA. UFC 318. Новый Орлеан. Бой за титул BMF. Легкий вес. 5 раундов Макс Холлоуэй Дастин Порье 1 2 x 50 2 1,85 Бокс Рейтинговые бои. 12 раундов. Международные Себастьян Фундора Тимофей Цзю 1 2,4 x 17 2 1,65 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Мэнни Пакьяо 1 1,35 x 23 2 3,35 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Тяжелый вес Александр Усик Даниэль Дюбуа 1 1,28 x 23 2 3,9 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Второй средний вес Сауль "Канело" Альварес Теренс Кроуфорд 1 1,65 x 15 2 2,45
Спорт ,  
0 

В ЦСКА заявили об отсутствии запрета на употребление мяса игроками

Ранее футболист ЦСКА Кирилл Глебов рассказал, что новый тренер запретил игрокам есть мясо. По словам директора по коммуникациям ЦСКА, вопрос выдернут из контекста и никакого запрета нет и быть не может
Фабио Челестини
Фабио Челестини (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

В ЦСКА нет запрета на употребление мяса футболистами, заявил в своем телеграм-канале директор по коммуникациям клуба Кирилл Брейдо.

«Зашел в командную столовую, взял себе мяса. Разумеется, никакого запрета на мясо нет и быть не может», — написал Брейдо.

Ранее футболист ЦСКА Кирилл Глебов заявил, что с приходом нового главного тренера Фабио Челестини многие правила в команде ужесточились, в частности игрокам запретили есть мясо.

По словам Брейдо, вопрос явно выдернут из контекста, а значит, требует пояснений. «Речь о питании в день игры: непосредственно за три часа до матча, конечно, лучше обойтись без жареного жирного стейка. Нужно запастись энергией, а не дискомфортом», — рассказал он.

Швейцарец Челестини возглавил ЦСКА 20 июня. В прошлом сезоне он выиграл с «Базелем» чемпионат и Кубок Швейцарии.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Премьер-министр Украины подал в отставку

Что иностранные СМИ пишут об ультиматуме Трампа в адрес России

WP: Трамп рассматривал передачу Украине дальнобойных ракет Tomahawk

WP: Трамп задал Зеленскому вопрос об ударе по Москве

Трамп считает вопросом времени победу России над Украиной

Медведев отреагировал на ультиматум Трампа в адрес России

В Бердянске бывшего сотрудника украинской прокуратуры обвинили в попытке подрыва машины

Известия: Минцифры и бизнес обсуждают единые правила отключения мобильного интернета

Каллас оценила перспективы нового пакета антироссийских санкций ЕС

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК ЦСКА Фабио Челестини
Материалы по теме
Футболист ЦСКА рассказал, что новый тренер запретил игрокам есть мясо
Спорт
ЦСКА обыграл «Краснодар» в матче за Суперкубок России
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 июля
EUR ЦБ: 91,77 (+0,65) Инвестиции, 07:49 Курс доллара на 15 июля
USD ЦБ: 78,37 (+0,49) Инвестиции, 07:49
Ростовским полицейским начали компенсировать суммы предлагаемых взяток Политика, 17:57
Военная операция на Украине. Главное Политика, 17:55
Полиция Подмосковья пресекла конфликт местных жителей и мигрантов Общество, 17:54
ЦБ установил официальный курс доллара ниже ₽78 Инвестиции, 17:51
Хинштейн посмертно наградил за мужество погибших при атаке на пляж курян Политика, 17:49
Лавров объяснил, почему украинцы «лукавят» о стамбульских переговорах Политика, 17:36
Владелец Labubu спрогнозировал рост прибыли на 350% из-за этих игрушек Инвестиции, 17:36
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
Прокурор попросил 24 года колонии экс-военному за продажу данных ВСУ Политика, 17:33
В салонах «МегаФона» появился виртуальный помощник Пресс-релиз, 17:33
«Спартак» вернул в КХЛ своего лучшего защитника-бомбардира сезона 2022/23 Спорт, 17:30
Украина приостановила участие в конвенции о запрете противопехотных мин Политика, 17:28
Двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА перешел в «Динамо» Спорт, 17:24
Сын Александра Митты заявил о кремации отца после прощания в Москве Общество, 17:24
Почему токен PENGU проекта Pudgy Penguins подорожал за месяц на 245% Крипто, 17:21