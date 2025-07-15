В ЦСКА заявили об отсутствии запрета на употребление мяса игроками

Ранее футболист ЦСКА Кирилл Глебов рассказал, что новый тренер запретил игрокам есть мясо. По словам директора по коммуникациям ЦСКА, вопрос выдернут из контекста и никакого запрета нет и быть не может

Фабио Челестини (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

В ЦСКА нет запрета на употребление мяса футболистами, заявил в своем телеграм-канале директор по коммуникациям клуба Кирилл Брейдо.

«Зашел в командную столовую, взял себе мяса. Разумеется, никакого запрета на мясо нет и быть не может», — написал Брейдо.

Ранее футболист ЦСКА Кирилл Глебов заявил, что с приходом нового главного тренера Фабио Челестини многие правила в команде ужесточились, в частности игрокам запретили есть мясо.

По словам Брейдо, вопрос явно выдернут из контекста, а значит, требует пояснений. «Речь о питании в день игры: непосредственно за три часа до матча, конечно, лучше обойтись без жареного жирного стейка. Нужно запастись энергией, а не дискомфортом», — рассказал он.

Швейцарец Челестини возглавил ЦСКА 20 июня. В прошлом сезоне он выиграл с «Базелем» чемпионат и Кубок Швейцарии.