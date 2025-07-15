В ЦСКА заявили об отсутствии запрета на употребление мяса игроками
В ЦСКА нет запрета на употребление мяса футболистами, заявил в своем телеграм-канале директор по коммуникациям клуба Кирилл Брейдо.
«Зашел в командную столовую, взял себе мяса. Разумеется, никакого запрета на мясо нет и быть не может», — написал Брейдо.
Ранее футболист ЦСКА Кирилл Глебов заявил, что с приходом нового главного тренера Фабио Челестини многие правила в команде ужесточились, в частности игрокам запретили есть мясо.
По словам Брейдо, вопрос явно выдернут из контекста, а значит, требует пояснений. «Речь о питании в день игры: непосредственно за три часа до матча, конечно, лучше обойтись без жареного жирного стейка. Нужно запастись энергией, а не дискомфортом», — рассказал он.
Швейцарец Челестини возглавил ЦСКА 20 июня. В прошлом сезоне он выиграл с «Базелем» чемпионат и Кубок Швейцарии.
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