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Спорт ,  
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Трамп назвал Пеле лучшим футболистом в истории

Президент США вспомнил, как в молодости ходил на матчи «Нью-Йорк Космос» и лично наблюдал за игрой бразильца
Фото: Tasos Katopodis / Getty Images
Фото: Tasos Katopodis / Getty Images

Президент США Дональд Трамп назвал трехкратного чемпиона мира в составе сборной Бразилии Пеле лучшим футболистом в истории, сообщает Fox News.

«Много лет назад, когда я был молодым, сюда пригласили игрока по имени Пеле и он играл за команду под названием «Космос». Стадион был переполнен. Это была более ранняя версия этого стадиона прямо здесь, в Медоулэндс. Не хочу угадывать дату, но это было давно. Я был молодым парнем и пришел посмотреть на Пеле. И он был фантастическим. Так что, пожалуй, я буду старомодным. Это все равно что назвать Бейба Рута (легендарный бейсболист. — РБК), но я бы сказал, что Пеле был просто великим», — ответил Трамп на вопрос о лучшем игроке в истории футбола.

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Пеле играл за «Нью-Йорк Космос» в 1975–1977 годах.

На счету Пеле три титула чемпиона мира (1958, 1962, 1970), 92 матча и 77 голов за сборную Бразилии. Вместе с аргентинцем Диего Марадоной Пеле был признан ФИФА лучшим футболистом XX века.

Пеле скончался 29 декабря 2022 года в возрасте 82 лет.

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