Трамп вручил вратарю сборной России медаль клубного чемпионата мира
Президент США Дональд Трамп вручил российскому вратарю французского «Пари Сен-Жермен» Матвею Сафонову и другим игрокам клуба серебряные медали клубного чемпионата мира по футболу.
В финале, который прошел в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США), ПСЖ был разгромлен английским «Челси» со счетом 0:3.
Сафонов является запасным вратарем и ни разу не вышел на поле в матче клубного чемпионата мира. Россиянин перешел в ПСЖ из «Краснодара» за €20 млн, став самым дорогим вратарем в истории клуба и российского футбола.
В составе ПСЖ он завоевал четыре турнира — Лигу чемпионов, чемпионат, кубок и Суперкубок страны. До нынешнего сезона на счету Сафонова не было титулов.
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