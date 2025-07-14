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Спорт ,  
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Трамп вручил вратарю сборной России медаль клубного чемпионата мира

Трамп вручил вратарю сборной России Сафонову медаль клубного чемпионата мира
Сафонов является запасным вратарем и ни разу не вышел на поле в матче клубного чемпионата мира
Дональд Трамп награждает Матвея Сафонова&nbsp;серебряной медалью клубного чемпионата мира по футболу
Дональд Трамп награждает Матвея Сафонова серебряной медалью клубного чемпионата мира по футболу (Фото: Buda Mendes / Getty Images)

Фото: Al Bello / Getty Images
Фото: Kai Pfaffenbach / Getty Images
Фото: David Ramos / Getty Image
Фото: David Ramos / Getty Images
Фото: Alex Grimm / Getty Images
Фото: David Ramos / Getty Images
Фото: Chip Somodevilla / Getty Images
Фото: Al Bello / Getty Images
Фото: Kevin Lamarque / Getty Images
Фото: Luke Hales / Getty Images
Фото: Buda Mendes / Getty Images
Фото: Al Bello / Getty Images
Фото: Kai Pfaffenbach / Getty Images
Фото: David Ramos / Getty Image
Фото: David Ramos / Getty Images
Фото: Alex Grimm / Getty Images
Фото: David Ramos / Getty Images
Фото: Chip Somodevilla / Getty Images
Фото: Al Bello / Getty Images
Фото: Kevin Lamarque / Getty Images
Фото: Luke Hales / Getty Images
Фото: Buda Mendes / Getty Images
Фото: Al Bello / Getty Images
Фото: Kai Pfaffenbach / Getty Images
Фото: David Ramos / Getty Image
Фото: David Ramos / Getty Images
Фото: Alex Grimm / Getty Images
Фото: David Ramos / Getty Images
Фото: Chip Somodevilla / Getty Images
Фото: Al Bello / Getty Images
Фото: Kevin Lamarque / Getty Images
Фото: Luke Hales / Getty Images
Фото: Buda Mendes / Getty Images

Президент США Дональд Трамп вручил российскому вратарю французского «Пари Сен-Жермен» Матвею Сафонову и другим игрокам клуба серебряные медали клубного чемпионата мира по футболу.

В финале, который прошел в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США), ПСЖ был разгромлен английским «Челси» со счетом 0:3.

Фото: Buda Mendes / Getty Images
Фото: Buda Mendes / Getty Images

Сафонов является запасным вратарем и ни разу не вышел на поле в матче клубного чемпионата мира. Россиянин перешел в ПСЖ из «Краснодара» за €20 млн, став самым дорогим вратарем в истории клуба и российского футбола.

Как ПСЖ Сафонова проиграл в финале клубного чемпионата мира. Фоторепортаж
Спорт
Фото:Buda Mendes / Getty Images

В составе ПСЖ он завоевал четыре турнира — Лигу чемпионов, чемпионат, кубок и Суперкубок страны. До нынешнего сезона на счету Сафонова не было титулов.

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Руслан Алиев
Матвей Сафонов ПСЖ Дональд Трамп клубный чемпионат мира по футболу
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
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