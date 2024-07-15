Экс-футболист МЮ и сборной России подрался в баре после Евро
Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис подтвердил Sport24, что стал участником драки в баре после финала чемпионата Европы. По его словам, он подал на своего обидчика заявление в полицию.
Ранее в понедельник телеграм-канал Mash сообщил со ссылкой на очевидцев, что конфликт произошел в баре на 1-й Тверской-Ямской улице в Москве. По их словам, у Канчельскиса была перепалка с другим мужчиной, после чего бывший футболист ударил оппонента, а от ответного удара оказался в нокауте, и ему потребовалась помощь медиков. РЕН ТВ со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что у Канчельскиса «пробито веко и сильно разбита голова».
«Да, подрался в баре с одним человеком, знакомы мы или нет — раскрывать не буду. Просто не сошлись с ним во мнениях, не поделили вопрос личного характера. Со мной сейчас все хорошо, я в Москве, жив и здоров», — сказал Канчельскис.
Он опроверг информацию о нокауте и заявил, что драка произошла не из-за финала Евро: «Это наши личные трения, но заявление на своего обидчика в полицию я написал. Что дальше и как — наше личное дело».
РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД по Москве.
Канчельскис во время игровой карьеры с 1991 по 1995 год выступал за «Манчестер Юнайтед», с которым дважды выиграл чемпионат Англии, стал обладателем Суперкубка УЕФА, Кубка английской лиги, Кубка Англии и дважды — Суперкубка Англии. За сборные СССР/СНГ/России в общей сложности провел 59 матчей и забил семь голов.
В качестве тренера Канчельскис работал в российских «Торпедо-ЗИЛ», «Уфе» и «Солярисе», латвийской «Юрмале», узбекистанском «Навбахоре» и киргизском «Мурас Юнайтед».
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