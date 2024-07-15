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Евро-2024 ,  
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Экс-футболист МЮ и сборной России подрался в баре после Евро

Экс-футболист МЮ и сборной России Канчельскис подрался в баре после Евро
Сюжет
Евро-2024
Драка произошла в баре в центре Москвы. Андрей Канчельскис заявил, что причиной стали «личные трения», а не финал Евро, и опроверг сообщения, что его отправили в нокаут
Андрей Канчельскис
Андрей Канчельскис (Фото: Сергей Виноградов / ТАСС)

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис подтвердил Sport24, что стал участником драки в баре после финала чемпионата Европы. По его словам, он подал на своего обидчика заявление в полицию.

Ранее в понедельник телеграм-канал Mash сообщил со ссылкой на очевидцев, что конфликт произошел в баре на 1-й Тверской-Ямской улице в Москве. По их словам, у Канчельскиса была перепалка с другим мужчиной, после чего бывший футболист ударил оппонента, а от ответного удара оказался в нокауте, и ему потребовалась помощь медиков. РЕН ТВ со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что у Канчельскиса «пробито веко и сильно разбита голова».

«Да, подрался в баре с одним человеком, знакомы мы или нет — раскрывать не буду. Просто не сошлись с ним во мнениях, не поделили вопрос личного характера. Со мной сейчас все хорошо, я в Москве, жив и здоров», — сказал Канчельскис.

Он опроверг информацию о нокауте и заявил, что драка произошла не из-за финала Евро: «Это наши личные трения, но заявление на своего обидчика в полицию я написал. Что дальше и как — наше личное дело».

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Спорт
Фото:Andre Borges / Getty Images

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД по Москве.

Канчельскис во время игровой карьеры с 1991 по 1995 год выступал за «Манчестер Юнайтед», с которым дважды выиграл чемпионат Англии, стал обладателем Суперкубка УЕФА, Кубка английской лиги, Кубка Англии и дважды — Суперкубка Англии. За сборные СССР/СНГ/России в общей сложности провел 59 матчей и забил семь голов.

В качестве тренера Канчельскис работал в российских «Торпедо-ЗИЛ», «Уфе» и «Солярисе», латвийской «Юрмале», узбекистанском «Навбахоре» и киргизском «Мурас Юнайтед».

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Теги
Анна Сатдинова
При участии
Ольга Ваганова
Футбол Андрей Канчельскис Манчестер Юнайтед Евро-2024 сборная России по футболу
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