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В Бразилии полицейский выстрелил вратарю в ногу во время драки на матче

Потасовка возникла между футболистами клубов «Гремио Анаполис» и «Сентро Оэсте» после матча чемпионата штата Гояс
Фото: Andre Borges / Getty Images
Фото: Andre Borges / Getty Images

Голкипер бразильского футбольного клуба «Гремио Анаполис» получил ранение во время драки после матча: один из полицейских открыл стрельбу и попал в него. Об этом сообщает O Globo.

Инцидент произошел на игре 12-го тура чемпионата штата Гояс, в рамках которого «Гремио Анаполис» принимал у себя дома клуб «Сентро Оэсте» (1:2). После финального свистка у кромки поля стадиона «Жонас Дуэрте» возникла потасовка между футболистами обоих клубов, ее пришлось разнимать полиции. Один из бойцов Специализированной полицейской роты (CPE) произвел выстрел из травматического оружия, в результате чего резиновая пуля попала в ногу вратаря домашней команды Рамона Соузы.

Дежурившая на матче медицинская бригада оказала голкиперу первую помощь прямо на поле, после чего его увезли в госпиталь.

В «Гремио Анаполис» назвали применение оружия «жестоким, грязным и отвратительным поступком», который «никогда не будет забыт». В клубе также пообещали принять все меры, чтобы «виновные были наказаны, а правосудие восторжествовало».

Полиция штата Гояс, в свою очередь, заявила о немедленном начале расследования инцидента, которое будет проведено «со всей строгостью». В органах также подчеркнули, что категорически не оправдывают любые противоправные действия, совершенные их сотрудниками.

Ранее стало известно, что футболисты сборной Уругвая подрались с колумбийскими болельщиками после финального свистка полуфинального матча Кубка Америки, который проходит в США.

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Теги
Ярослав Гронский Ярослав Гронский
Бразилия Футбол стрельба травматическое оружие
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