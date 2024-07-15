Две российские теннисистки стартовали с побед на турнире в Будапеште
Российские теннисистки Элина Аванесян и Мария Тимофеева вышли во второй круг турнира в Будапеште с призовым фондом более €230 тыс.
Аванесян, 75-я ракетка мира, победила польку Магдалену Фрех (56-я) со счетом 7:6 (7:5), 6:4. Ее следующей соперницей будет испанка Ребека Машарова (117-я).
Тимофеева (103-я) обыграла швейцарку Симону Вальтер (248-я) со счетом 7:5, 7:6 (7:3). Во втором круге 20-летняя россиянка сыграет с белоруской Александрой Соснович (134-я) или болгаркой Викторией Томовой (49-я).
Еще одна россиянка Камилла Рахимова (104-я) уступила словачке Анне-Каролине Шмидловой со счетом 6:3, 4:6, 0:6.
Также на турнире сыграют россиянки Диана Шнайдер и Екатерина Макарова.
Чемпионка турнира в Будапеште получит 250 рейтинговых очков и €30 тыс. призовых.
В прошлом году турнир выиграла Тимофеева.
В июне заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Армении Карен Гилоян заявил, что 21-летняя Аванесян сменит спортивное гражданство на армянское.
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