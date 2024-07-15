Черчесов заявил, что «в какой-то степени» стал болельщиком «Зенита»
Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил YouTube-каналу «Рашен Football», что стал немного болеть за «Зенит» в прошлом сезоне, поскольку увидел у Сергея Семака те же трудности, с какими и сам столкнулся в «Ференцвароше».
«Зенит» в прошлом сезоне стал чемпионом РПЛ, выиграл Кубок и Суперкубок России. При этом до последнего тура на титул чемпиона России претендовали также «Краснодар» и «Динамо», но «бело-голубые» упустили чемпионство, проиграв кубанской команде.
Черчесов рассказал, что Семак делает «великолепную работу» и что в прошлом сезоне они переписывались чаще, чем обычно, потому что тренеру «Зенита» было «не так просто».
«В «Ференцвароше» я это проходил сам на своей шкуре. Когда уже пятый раз чемпион, уже притирается. Вроде делаешь свою работу так же, но там окружение уже [так себя ведет], как будто само собой все должно быть. Ничего само собой не бывает! В том году в какой-то степени стал болельщиком «Зенита». В какой-то степени!» — сказал Черчесов.
В начале июня Черчесов, который был без работы с лета прошлого года после отставки из «Ференцвароша», возглавил сборную Казахстана.
Бóльшую часть своей игровой карьеры Черчесов провел в московском «Спартаке», а в 2007–2008 годах был главным тренером «красно-белых».
«Зенит» в первом туре нового сезона РПЛ сыграет с «Крыльями Советов» в Самаре 20 июля.
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