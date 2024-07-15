Тренер сборной Англии отказался говорить об отставке после финала Евро

Саутгейт ответил на вопрос о возможной отставке после поражения в финале Евро

Гарет Саутгейт заявил, что сейчас не время говорить о его будущем в национальной команде

Гарет Саутгейт (Фото: Stu Forster / Getty Images)

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт считает, что сейчас не время говорить о его будущем в национальной команде. Об этом он заявил Би-би-си.

Сборная Англии 14 июля проиграла команде Испании в финале Евро-2024 со счетом 1:2.

«Сейчас для меня не время говорить об этом. Мне нужно еще поговорить с нужными людьми и дать себе немного времени. Попасть в еще один финал — привилегия иметь такую возможность. Но проиграть было тяжело», — сказал Саутгейт.

Саутгейт возглавляет сборную Англии с 2016 года, его контракт истекает в декабре.

Сборная Англии под руководством Саутгейта проиграла в двух подряд финалах Евро, дошла до полуфинала на ЧМ-2018 и 1/4 финала на ЧМ-2022.