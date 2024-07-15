Ямаль назвал победу сборной Испании на Евро лучшим подарком на день рождения

Ямаль назвал победу на Евро лучшим подарком на день рождения

Форварду «Барселоны» исполнилось 17 лет за день до финала чемпионата Европы. На турнире он стал лучшим ассистентом и был признан лучшим молодым игроком

Ламин Ямаль (Фото: Dan Mullan / Getty Images)

Форвард «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль назвал победу на Евро-2024 лучшим подарком на свой 17-й день рождения. Футболист цитирует сайт УЕФА.

«Я очень счастлив, сбылась мечта. Я с нетерпением жду возможности вернуться в Испанию и отпраздновать это событие вместе со всеми болельщиками. Это лучший подарок на день рождения», — сказал Ямаль.

Сборная Испании в финале чемпионата Европы обыграла команду Англии со счетом 2:1.

Ямаль получил приз лучшему молодому игроку турнира. 17 лет ему исполнилось 13 июля.

На Евро-2024 Ямаль стал лучшим ассистентом, сделав четыре голевые передачи (в том числе в финале). Также он стал самым молодым игроком в истории чемпионатов Европы и самым молодым автором гола.