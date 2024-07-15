Ямаль назвал победу на Евро лучшим подарком на день рождения
Форвард «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль назвал победу на Евро-2024 лучшим подарком на свой 17-й день рождения. Футболист цитирует сайт УЕФА.
«Я очень счастлив, сбылась мечта. Я с нетерпением жду возможности вернуться в Испанию и отпраздновать это событие вместе со всеми болельщиками. Это лучший подарок на день рождения», — сказал Ямаль.
Сборная Испании в финале чемпионата Европы обыграла команду Англии со счетом 2:1.
Ямаль получил приз лучшему молодому игроку турнира. 17 лет ему исполнилось 13 июля.
На Евро-2024 Ямаль стал лучшим ассистентом, сделав четыре голевые передачи (в том числе в финале). Также он стал самым молодым игроком в истории чемпионатов Европы и самым молодым автором гола.
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