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Евро-2024 ,  
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Ямаль назвал победу на Евро лучшим подарком на день рождения

Ямаль назвал победу сборной Испании на Евро лучшим подарком на день рождения
Сюжет
Евро-2024
Форварду «Барселоны» исполнилось 17 лет за день до финала чемпионата Европы. На турнире он стал лучшим ассистентом и был признан лучшим молодым игроком
Ламин Ямаль
Ламин Ямаль (Фото: Dan Mullan / Getty Images)

Форвард «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль назвал победу на Евро-2024 лучшим подарком на свой 17-й день рождения. Футболист цитирует сайт УЕФА.

«Я очень счастлив, сбылась мечта. Я с нетерпением жду возможности вернуться в Испанию и отпраздновать это событие вместе со всеми болельщиками. Это лучший подарок на день рождения», — сказал Ямаль.

Ямаль в 17 лет получил приз лучшему молодому игроку Евро-2024
Спорт
Ламин Ямаль

Сборная Испании в финале чемпионата Европы обыграла команду Англии со счетом 2:1.

Ямаль получил приз лучшему молодому игроку турнира. 17 лет ему исполнилось 13 июля.

На Евро-2024 Ямаль стал лучшим ассистентом, сделав четыре голевые передачи (в том числе в финале). Также он стал самым молодым игроком в истории чемпионатов Европы и самым молодым автором гола.

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Футбол Евро-2024 Ламин Ямаль сборная Испании по футболу
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