Чем запомнился Евро-2024. Фотогалерея

Сборная Испании в рекордный раз стала чемпионом Европы по футболу. Чем запомнился прошедший Евро — в фотогалерее «РБК Спорт»

Фото: Getty Images

Первый гол и российский флаг

Перед игрой Германии и Шотландии на «Мюнхен Арене» состоялась красочная церемония открытия.

Фото: Reuters

Первый гол на Евро-2024 забил Флориан Вирц: немец отличился на 10-й минуте матча с шотландцами.

Фото: Reuters

Вирц стал самым молодым автором гола в истории сборной Германии на Евро, забив в 21 год и 42 дня. Он также стал самым молодым автором первого гола на чемпионате Европы.

Фото: Global Look Press

В первых же матчах на Евро стали появляться российские флаги. При этом флаг России официально запретили на играх сборной Украины и в официальных фан-зонах.

Зрелищная Испания с 16-летним лидером

Фото: Global Look Press

Вингер сборной Испании Ламин Ямаль, который вышел в стартовом составе в матче против Хорватии в первом туре чемпионата Европы, стал самым молодым игроком в истории Евро. Испанец дебютировал на турнире в возрасте 16 лет 338 дней. Он также стал самым молодым автором гола и голевого паса на Евро и ЧМ.

На протяжении всего турнира Ямаль был одним из ведущих игроков команды. А в полуфинале сравнял счет в матче с Францией (2:1).

Испания же наравне с Германией показала самый зрелищный футбол на Евро.

Фото: Global Look Press

Испания — единственная на турнире выиграла все шесть матчей на пути к финалу. Также она завершила чемпионат лидером по следующим показателям: голы, опасные моменты, удары по воротам, удары в створ. К примеру, до финала Испания создала моментов на 11,2 xG (ожидаемые голы), при этом забила 15 голов. К сравнению: после завершения полуфиналов у Нидерландов было 10 голов (xG 8,1), у Англии — 7 (6,1), у Франции — 4 (8,8).

Несправедливая сетка для Германии

От Германии на этом турнире не знали чего ожидать, поскольку команда заметно изменилась. Да и самый молодой тренер в истории Евро 36-летний Юлиан Нагельсман никогда ранее не работал с национальными командами. Он возглавил сборную за год до турнира.

В итоге команда показала зрелищную игру во всех матчах. И к четвертьфиналу подошла в ранге самой забивающей команды турнира. На пути к четвертьфиналу сетка свела самые яркие команды турнира — Германию и Испанию.

Этот матч выдался одним из самых зрелищных и драматичных на турнире. Испанцы на 51-й минуте открыли счет, а Германия отыгралась на 89-й.

Фото: Global Look Press

В экстратайме лучше смотрелась Германия, но за несколько секунд до серии пенальти пропустила обидный гол.

Фото: Global Look Press

Победный мяч забил Микел Мерино. Он отпраздновал гол в стиле своего отца: подбежал к угловому флагу, сжал одну руку в кулак и сделал два круга вокруг флага. За 33 года до этого матча его отец Анхель Мерино тоже забил гол на стадионе в Штутгарте, выступая в Кубке УЕФА за «Осасуну».

Фото: Reuters

За несколько минут до пропущенного гола мяч после удара полузащитника сборной Германии Джамаля Мусиалы попал в руку испанскому защитнику Марку Кукурельи. Рука не была прижата, а эпизод произошел в штрафной сборной Испании. Но главный судья Энтони Тейлор не увидел нарушения правил и не поставил пенальти. Он даже не посмотрел видеоповтор.

Фото: Reuters

Германия могла сравнять счет на последних секундах, но не реализовала отличный голевой момент. В результате невезучая серия хозяев на Евро продлилась. В последний раз команда хозяев завоевывала трофей в 1984 году. Это была сборная Франции.

Трагедия Андерсена

Не менее драматичным выдался матч 1/8 финала Дания — Германия.

Фото: Carl Recine / Getty Images

На 48-й минуте датский защитник Йоахим Андерсен открывает счет.

И лишь после празднования забитого мяча он узнал, что гол отменили из-за миллиметрового офсайда.

Фото: Carl Recine /Getty Images

А уже через несколько минут Андерсен сыграл рукой в собственной штрафной. В ворота Дании назначили пенальти, который реализовал Кай Хавертц.

Второй гол в составе немецкой сборной на 68-й минуте на счету Джамала Мусиалы. В результате Германия победила со счетом 2:0 и вышла в четвертьфинал на крупном турнире впервые с Евро-2016.

Маска и провал Мбаппе

Фото: IMAGO / Jan Huebner / Global look press

Во время матча первого тура против команды Австрии (1:0) капитану сборной Франции Килиану Мбаппе сломали нос. Инцидент произошел в конце матча, когда форвард влетел лицом в плечо защитника соперника.

По словам нападающего, в момент, когда он столкнулся с защитником сборной Австрии Кевином Дансо, он ничего не понял. «Я заподозрил, что со мной что-то не так, только когда посмотрел на лицо голкипера соперника. Тогда я сказал сам себе, что, вероятно, придется ехать домой», — отметил футболист сборной Франции.

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Мбаппе 20 июня тренировался в маске в цветах французского флага. Однако УЕФА не разрешил сыграть в трехцветной маске в матче Евро-2024, поскольку, согласно регламенту, она должна быть однотонной.

Фото: Reuters

В то же время у болельщиков Мбаппе была своя маска.

Фото: Reuters

В матче третьего тура против Польши 25 июня Мбаппе забил свой первый гол на чемпионатах Европы. Нападающий реализовал 11-метровый удар на 56-й минуте.

Этот гол стал для него единственным на турнире. После матча с Польшей француз сменил маску из-за дискомфорта. По ходу турнира не раз признавался, что ему сложно играть в маске из-за плохого обзора.

Фото: Reuters

«Играть в маске — абсолютный кошмар, — сказал французский форвард. — Я был вынужден поменять ее, так как во время прошлой встречи постоянно что-то было не так. Играть в ней очень сложно, потому что она ограничивает обзор и задерживает пот на лице. Маску нужно снимать, чтобы он стекал. Сложилось впечатление, что мне дали 3D-очки и я смотрю игру из VIP-ложи. Я вижу людей вокруг, но нет того чувства, что я сам нахожусь на поле. Спасибо, конечно, за маски, но я от них избавлюсь сразу же, как только смогу».

Фото: Reuters

В результате на полуфинал Мбаппе вышел без маски. «Она мне надоела. Я спросил врача, можно ли мне выйти без нее. Он ответил: «Делай что хочешь», — рассказал французский форвард о решении снять Маску.

На старте полуфинала с Испанией (2:1) Мбаппе отметился голевым навесом. Но большего сделать французам не удалось. Мбаппе завершил свое выступление в полуфинале.

Фото: Reuters

«Конечно, это провальный турнир для меня», — заявил Мбаппе.

Он отказался говорить о причинах неудачного выступления. «Не надо усложнять. В футболе все просто: ты либо хорош, либо нет. Я не был не хорош, поэтому мы отправляемся домой», — сказал форвард.

Фото: Getty Images

Франция только в матче за выход в финал забила первый гол с игры. Впервые в истории команда дошла до полуфинала без забитых с игры голов — два автогола и пенальти.

Фото: Reuters

Полуфинал с Испанией подтвердил позицию экспертов по ходу турнира, что Франция не готова решать серьезные для себя задачи, а именно завоевывать трофей.

Фото: TASS / EPA

Опытная команда, которая трижды дошла до финала на четырех предыдущих крупных турнирах, была обыграна сборной Испании во главе с 16-летним Ламином Ямалем.

Фото: L"Equipe

А фотография издания L'Equipe, на которой испанец Начо сбивает француза Рандаля Коло Муани, обошла весь мир и ярко иллюстрировала произошедшее с Францией.



Драки болельщиков

Фото: Reuters

Самая массовая драка на трибунах произошла перед матчем первого тура сборных Грузии и Турции.

Однако у стадиона не раз происходили массовые беспорядки с участием фанатов. В частности, перед матчем второго тура Сербия — Англия произошло столкновение фанатов.

Самая скучная группа Евро

Матч Сербия — Англия не изобиловал моментами, как и остальные игры в группе С. Англия победила Сербию со счетом 1:0.

Фото: Reuters

Группа С побила антирекорд Евро по забитым голам. Сборные Англии, Сербии, Словении и Дании забили в общей сложности семь голов.

При этом сборная Сербии отметилась только одним голом. На последней минуте матча второго тура со Словенией Лука Йович сравнял счет, принеся команде первое очко. Всего Сербия набрала на турнире два очка, сыграв в последнем матче вничью с Данией (0:0).

Фото: Reuters

Словения же впервые за 24 года вышла в плей-офф Евро (на фото словенские болельщики празднуют успех). В первом поединке 1/8 финала уступила в серии пенальти Португалии.

Рекорды и слезы Роналду

Фото: Reuters

На Евро-2024 39-летний Криштиану Роналду установил несколько рекордов. Он стал самым возрастным капитаном на турнире. Также нынешний Евро стал для форварда шестым чемпионатом Европы в карьере, что является рекордом турнира.

Фото: Reuters

Однако Роналду впервые в истории не смог забить гол на крупном турнире — Евро или ЧМ. Хотя располагал как минимум одной возможностью поразить ворота: в матче 1/8 финала в первом экстратайме матча со Словенией он не реализовал пенальти, после чего расплакался.

Фото: Reuters

При этом Роналду пробил практически впритирку со штангой, но словенский вратарь Ян Облак отразил удар, вытянувшись в струнку.

Фото: Alex Grimm / Getty Images

Однако в той игре всех затмил вратарь сборной Португалии Диогу Кошта, который в серии пенальти отразил все три удара. Он стал первым вратарем в истории Евро, который не пропустил ни одного гола в серии пенальти.

Фото: Global Look Press

Роналду запомнился удручающей игрой в плей-офф. Часто брал инициативу на себя в ущерб команде.

По ходу турнира Роналду продолжал настойчиво исполнять штрафные, не позволяя партнерам по команде сменить его, хотя несколько лет не забивал со стандартов.

В матче 1/8 финала со Словенией португалец пробил все четыре штрафных удара команды — это рекорд крупных турниров с 1994 года. Больше попыток было только у румына Георге Хаджи в матче ЧМ-1994 против Швеции и игрока сборной Чехословакии Антонина Паненки на Евро-1980 против Германии.

Фото: Reuters

Всего на крупных турнирах среди сборных Роналду 61 раз исполнял штрафные и лишь раз поразил ворота. Единственный гол со штрафного он забил Испании в матче группового раунда ЧМ-2018 в России.

Фото: Reuters

Роналду с большим отрывом лидирует в списке игроков с худшей реализацией, хотя завершил турнир с показателем 3,5 xG (ожидаемых голов). К примеру, его ближайший преследователь бельгиец Ромелу Лукаку (2,3 xG) тоже не забил ни одного мяча, однако три его гола были отменены после просмотра VAR.

По числу ударов без голов на одном турнире португалец немного не дотянул до антирекорда Евро. Его земляк полузащитник Деку на дебютном для Роналду Евро-2004 нанес 24 удара. Однако Деку на том турнире провел на два матча больше.

Фото: Global Look Press

Роналду завершил выступление в четвертьфинале, где его команда проиграла в серии пенальти Франции.

Фото: Global Look Press

Роналду играл против своего фаната Мбаппе, который тоже ничего не сделал в этом матче.

Острожно! Фанаты на поле

Фото: Reuters

Во время матча второго тура между Португалией и Турцией десятилетний мальчик Берат выбежал на поле, минуя охрану на трибунах и по периметру газона.

Он хотел сфотографироваться с Криштиану Роналду, который не отказал ему в просьбе. Сразу после этого Берат продолжил убегать от стюардов, через некоторое время он остановился, и его сопроводили за пределы поля.

После матча Берат стал звездой. «Я просто осуществил свою мечту. Теперь у меня есть фото с Криштиану Роналду», — сказал 10-летний школьник изданию Bild.

Берат живет в городе Кассель (земля Гессен), в 160 км от Дортмунда, где проходил матч Португалия — Турция (3:0). По словам 10-летнего парня, он не ощущал боязни, перед тем как выбежать на поле.

Берат заранее объявил о планах сделать селфи с Роналду отцу и друзьям. «Но никто не верил, что я действительно это сделаю», — отметил Берат.

Отец не скрывал своего удивления, когда «неожиданно увидел сына на крыше скамейки запасных, откуда он проник на поле».

Мальчик отделался предупреждением, «УЕФА, наверное, закрыла на это глаза из-за его возраста», — считает отец.

По словам Берата, он больше не планирует выбегать на поле: «Я боюсь, что нам придется заплатить большой штраф».

Матч Португалия — Турция побил рекорд по числу выбежавших на поле болельщиков ради селфи с Роналду. Капитан сборной Португалии во второй половине матча начал уже от них отмахиваться.

Фото: Alex Grimm / Getty Images

Стюарды попросту не успевали их ловить. И в одном из эпизодов стюард в попытке поймать болельщика сбил португальского нападающего Гонсалу Рамуша. Позднее аналогичное произошло с капитаном Испании Альваро Маратой после полуфинала. Тогда нападающий покинул поле прихрамывая.

Фото: Reuters

УЕФА усилила меры безопасности на Евро после истории с Бератом. В результате стюарды начали буквально сбивать выбежавших фанатов с ног. А по ходу матча 1/8 финала Португалия — Словения стюарды избили болельщиков.

Фото: Reuters

Но фанаты продолжали выбегать на поле, особенно в матчах с суперзвездами, как, к примеру, Мбаппе.

Фото: Global Look Press

Популярность Мбаппе сказалась на полуфинальном матче Испания — Франция, который несколько раз пришлось останавливать из-за фанатов.

Антифутбольная Англия

Фото: Global Look Press

Наряду с Францией немало критики по ходу турнира досталось и сборной Англии во главе с Гаретом Саутгейтом.

На протяжении всего турнира Англию критиковали из-за невнятной игры. Эксперты задавали один и тот же вопрос: во что играет эта команда? При переполненном звездами составе сборная умудрялась играть вторым номером даже с командами уровня Словакии.

Команда с самым дорогим составом в истории (€1,52 млрд) на пути к полуфиналу забила четыре гола с игры в основное время. Это средний показатель Нидерландов и Испании за две игры. При этом в зрелищности Англия даже уступала Франции, первой в истории крупных турниров команде, которая дошла до полуфинала без забитых с игры голов.

Фото: Reuters

Помимо тренера, эксперты высказывали недовольство игрой Гарри Кейна и Джуда Беллингема.

Фото: REUTERS 2015

Однако именно Беллингем спас команду от позора, ударом через себя сравняв счет на последней минуте матча 1/8 финала со Словакией.

Фото: Reuters

Многие не понимали, за что Кейна ставят в состав. По ходу турнира экс-капитан сборной Англии Гарри Невилл высказал уверенность, что главный тренер команды Гарет Саутегйт никогда не уберет Кейна из стартового состава, несмотря на игру. «Он — один из лидеров его команды, один из самых лучших футболистов, которые у нас когда-либо были, — отметил легенда «Манчестер Юнайтед». — Нет никаких сомнений, что он не на высоте, но и остальная команда тоже, и на него недостаточно хорошо играли».

Фото: Stu Forster/Getty Images

Однако к финалу Кейн подошел в качестве одного из лучших бомбардиров. Англия стала первой командой в истории Евро, которая дошла до финала благодаря волевым победам во всех раундах плей-офф. В 1/8 финала победу принес гол Кейна в экстратайме.

Фото: Carl Recine / Getty Images

В 1/4 финала дело дошло до серии пенальти, где вратарь Джордан Пикфорд отразил удар Мануэля Аканджи. Этого хватило для победы. А СМИ после этого заметили, что на бутылке с водой Пикфорда были подсказки, кто из игроков Швейцарии куда бьет. Там было указано, что Аканджи бьет влево, так и произошло.

Фото: Carl Recine / Getty Images

О происходившем в 1/4 финала отчетливо говорят фотографии принца Уильяма, который присутствовал на матче. После первого пропущенного гола он был в унынии.

Фото: Carl Recine / Getty Images

При этом до и после пропущенного во втором тайме гола у Англии было немного моментов.

Фото: Carl Recine / Getty Images

Но, как в 1/8 финала, Англия сравняла счет первым же ударом в створ (1:1).

Фото: Justin Setterfield / Getty Images

В полуфинале при спорном пенальти при счете 0:1, реализованном Кейном, победу на последних минутах принес вышедший на замену Олии Уоткинс, который еще семь лет назад играл в шестой английской лиге.

Уоткинс выступает за «Астон Виллу», любимый клуб принца Уильяма, который не смог посетить ту игру из-за рабочего графика.

Фото: Stu Forster / Getty Images

В результате при невыразительной игре Англия во второй раз подряд дошла до финала Евро, хотя до 2021 года дальше полуфинала не пробивалась. Несмотря на всю критику, Гарет Сутейгет стал самым успешным тренером в истории Англии — в четырех крупных турнирах команда по два раза дошла до полуфинала ЧМ и финала Евро.

Провал чемпионов Европы

Фото: Reuters

Приехавшая на турнир в ранге действующего чемпиона сборная Италии выступила неудачно. Она не без труда вышла в плей-офф за счет победы над аутсайдером группы Албанией, но крепкой Швейцарии (0:2) ничего не смогла противопоставить и завершила выступление в 1/8 финала. От команды Лучано Спаллетти немного ждали из-за слабейшего состава за несколько десятилетий. Команда показала достойную игру только в матче первого тура с Албанией (2:1), затем команда проиграла два матча из трех. Даже в игре третьего тура с Хорватией (1:1) была близка к поражению.

Дисквалификация игрока «Рубина» и последний матч Модрича

УЕФА дисквалифицировала албанского форварда Мирлинда Даку (на фото с рупором) на два матча Евро-2024 за его оскорбительные выкрики в адрес македонцев и сербов после игры с Хорватией. Так игрок казанского «Рубина» решил завести албанских фанатов, которые поддержали игрока.

В матче третьего тура между Венгрией и Шотландией венгерский форвард Барнабаш Варга после верхового единоборства с вратарем соперников Ангусом Ганном упал на газон. Варга пролежал без сознания несколько минут. Форвард покинул поле на носилках с кислородной маской на лице. Позднее выяснилось, что у Варги несколько переломов лицевой кости.

Фото: Reuters

Капитан сборной Хорватии Лука Модрич стал самым возрастным автором гола (в 38 лет и 289 дней) в истории чемпионатов Европы по футболу. Он отличился на 55-й минуте в матче третьего тура группового этапа Евро-2024 против команды Италии.

Однако в матче против Италии хорватская команда не смогла удержать преимущество, пропустив в концовке матча. Так Хорватии не удалось выйти из группы.

Провал сборной Украины

Фото: Reuters

Сборные Украины и Бельгии выдали один из самых скучнейших матчей на турнире. Игра завершилась со счетом 0:0 и не изобиловала моментами.

Фото: Reuters

Однако в концовке Украина упустила пару хороших моментов поразить ворота.

Фото: Reuters

Только победа устраивала Украину, поскольку Румыния и Словакия завершили очный матч вничью (1:1), которая была выгодна обоим командам, поскольку вывела их в плей-офф.

Сборная Румыния (на фото футболисты отмечают успех) впервые за 24 года вышла в плей-офф.

Фото: Reuters

В 1/8 финала сборная Румыния уступила Нидерландам (0:3).

А сборная Украины стала первой сборной в истории Евро, набравшей четыре очка, но ставшей последней в группе. Разгромное поражение от Румынии в первом туре дорого обошлось команде. При этом Украина стала одной из худших команд по голевым моментам.

Грузинское чудо

Сборная Грузии 18 июня впервые в своей истории провела матч в финальной стадии Евро или чемпионата мира. В дебютном матче на Евро грузинская команда уступила Турции со счетом 1:3. Грузия могла набрать первое очко уже в своем дебютном матче, но не удержала ничью.

Фото: Reuters

Первый гол в составе Грузии на чемпионатах Европы забил Жорж Микаутадзе.

Фото: Reuters

Во втором матче грузины были близки к первой победе, но не реализовали выход один на один на последних секундах. Добиться исторической победы удалось в заключительном туре, став главной сенсацией группового раунда. Грузия обыграла команду Португалии (2:0), которая не проигрывала с 2022 года. В результате команда сенсационно вышла в плей-офф на своем дебютном Евро.

Фото: Reuters

Нападающий сборной Грузии Жорж Микаутадзе стал лучшим бомбардиром группового этапа Евро-2024 и до финала находился в лидерах среди бомбардиров. 23-летний форвард французского «Меца» забил по голу в каждом из трех матчей Грузии в группе. Именно он забил второй гол в ворота Португалии, реализовав пенальти.

Фото: Reuters

Автором победного гола стал звезда «Наполи» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия.

Фото: Reuters

На его счету один гол на чемпионате Европы. Но матчи со сборными Португалии и Испании он провел на очень высоком уровне. Благодаря его давлению Грузия смогли открыть счет в начале 1/8 финала с Испанией, но в итоге разгромно проиграла (1:4).

Турция вспоминала 2008 год

Фото: Reuters

Сборная Турции впервые с 2008 года и во второй раз в истории вышла в плей-офф Евро. В последнем матче группового раунда Турция вырвала победу над Чехией (2:1) в конце матча, благодаря чему заняла второе место и вышла в следующий раунд. В случае поражения Турция завершила бы турнир.

Турция впервые с 2008 года вышла в плей-офф Евро. Если на групповом раунде Турция наравне с Португалией была фаворитом, то матч 1/8 финала с Австрией — нет. Однако Турция во втором тайме вела со счетом 2:0, а игра в итоге завершилась победой со счетом 2:1 благодаря многочисленным спасениям вратаря.

Фото: Reuters

Одним из главных героев матча стал Мерих Демирал. Он стал четвертым защитником в истории Евро с дублем в плей-офф. До него это удавалось французам Франсуа Этту (1960), Жан-Франсуа Домергу (1984), а также венгру Новаку Дежё (1964).

Фотография Демирала еще долго не сходила с экранов ТВ и газет. После второго гола он показал «волчье приветствие» (поднял вверх мизинец и указательный палец, сложив остальные домиком) — символ турецкой ультранационалистической группировки «Серые волки». В Австрии этот жест запрещен. В итоге УЕФА дисквалифицировала на две игры защитника сборной Турции из-за этого жеста.

Эта история вызвала дипломатический скандал. В МИД Турции был вызван посол ФРГ после критики властей Германии в адрес футболиста и начала расследования со стороны УЕФА. В Турции назвали недопустимым дисциплинарное расследование. В ответ МИД Германии вызвал посла Турции в связи с поведением турецкого футболиста. Президент Турции Реджеп Эрдоган назвал решение УЕФА политическим.

Фото: Reuters

В четвертьфинале 6 июля в Берлине Турция потерпела обидное поражение в матче с Нидерландами (1:2), хотя после первого тайма вела со счетом 1:0, а в концовке матча имела массу возможностей сравнять счет.

Примечательно, что несколько игроков сборной Турции вошли в число лидеров Евро по различным статистическим показателям. Заметнее всех был 19-летний полузащитник «Реала» Арда Гюлер.

Невезение Лукаку

Одним из главных неудачников группового раунда стал бельгийский форвард Ромелу Лукаку. Он трижды поразил ворота, но каждый раз гол отменяли после просмотра видеоповтора.

Лукаку не смог забить в шести матчах подряд на крупных турнирах — чемпионатах мира и Европы. Он нанес в этих играх 17 ударов. В предыдущих пяти таких играх у Лукаку было семь голов при 12 ударах.

Сборная Бельгии выглядела немногим лучше Лукаку. Команда забила всего два гола на Евро — все в матче с Румынией. При этом в двух последних играх подопечные экс-тренера «Спартака» Доменико Тедеско смогли создать считанное количество моментов. В результате после матча третьего тура с Украиной бельгийские болельщики освистали свою команду.

Бельгийские болельщики стали украшением турнира. На Евро приехало огромное число бельгийцев из-за близости к Германии.

Фото: Reuters

И они заметно выделялись в толпе.

Фото: Reuters

Но самыми заметными были болельщики сборной Нидерландов.

Фото: Reuters

Многие матчи проходили в пограничных с Нидерландами регионах, поэтому на Евро-2024 голландцы всегда были заметны. Даже в матче с Францией голландских болельщиков было заметно больше.

Фото: Reuters

Со сборной Нидерландов по численности болельщиков из гостевых команд могли поспорить лишь Турция и Австрия (на фото футболисты Нидерландов на фоне австрийских фанатов).

Фото: Reuters

У сборной Турции также было огромное число болельщиков.

Фото: Reuters

На турнире запомнились не только голландские фанаты, но и обильные ливни (на фото: ливень во время матча сборных Румынии и Словакии).

Фото: Global Look Press

В Дортмунде из-за конструкции стадиона образовывались водопады.

А матч 1/8 финала Дания — Германия в первом тайме пришлось приостановить на 25 минут из-за ливня и грозы.

Фото: Reuters

Однако многих болельщиков непогода не отпугивала.

Как прошел финал

Финальный матч Евро между Испанией и Англией состоялся 14 июля.

Фото: Reuters

Первый мяч во встрече был забит Нико Уильямсом с передачи Ламина Ямаля на 47-й минуте.

Фото: Getty Images

На 73-й минуте англичане смогли сравнять счет благодаря голу Коула Палмера, который забил красивым ударом из-за пределов штрафной. Однако уже на 86-й минуте победный гол забил Микель Оярсабаль.

Фото: Getty Images

Сборная Испании победила англичан со счетом 2:1 и стала четырехкратным чемпионом Европы (1964, 2008, 2012, 2024). Это новый рекорд, испанцы обошли немцев, у которых было три трофея. Также на счету испанской команды серебро (1984) и бронза (2020).