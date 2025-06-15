«Бавария» со счетом 10:0 победила полулюбительскую команду на клубном ЧМ
Мюнхенская «Бавария» начала выступление на клубном чемпионате мира в США с разгромной победы над новозеландским «Окленд Сити» в Цинциннати (штат Огайо).
Матч группы C завершился со счетом 10:0.
Мячи забили Кингсли Коман (6-я, 21-я минуты), Саша Боэ (18), Майкл Олисе (20, 45+3), Томас Мюллер (45, 89), Джамал Мусиала (67, 73 — с пенальти, 84).
Игру посетили более 21 тыс. зрителей.
Также в группе C выступают аргентинский «Бока Хуниорс» и португальская «Бенфика».
«Окленд Сити» — 13-кратный победитель Лиги чемпионов Океании, при этом в команде, как ранее рассказал тренер Пол Поза, у всех футболистов есть еще и другая работа. Из-за этого, по словам тренера, не все игроки смогли приехать на турнир в США.
«Окленд Сити» регулярно участвовал в клубном чемпионате мира в предыдущие годы, в 2009-м занял пятое место, в 2014-м взял бронзу. С этого года в турнире вместо семи команд участвуют 32.
Позднее в воскресенье на турнире сыграют ПСЖ и «Атлетико» (начало в 22:00 мск), в ночь на понедельник пройдут встречи «Палмейрас» — «Порту» (начало в 01:00 мск) и «Ботафого» — «Сиэтл Саундерс» (начало в 05:00).
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