Часть игроков «Окленд Сити» не отпустили на клубный ЧМ с работы

Тренер «Окленд Сити» Поза отметил, что у футболистов есть основная работа и не всем удалось поехать в этом году и на матчи Лиги чемпионов, и на клубный ЧМ. Новозеландский клуб ждут матчи с «Баварией», «Бенфикой» и «Бока Хуниорс»

Футболисты «Окленд-Сити» (Фото: Hannah Peters / Getty Images)

Не все игроки «Окленд Сити» смогли приехать в США на клубный чемпионат мира, поскольку у них есть еще и основная работа, заявил Reuters главный тренер команды Пол Поза.

«Окленд Сити» отобрался на турнир как лучший в рейтинге победителей Лиги чемпионов Конфедерации футбола Океании (OFC) за четыре года. Соперниками новозеландского клуба будут мюнхенская «Бавария», «Бенфика» и «Бока Хуниорс».

«У всех игроков есть и другая работа помимо футбольных обязательств», — сказал Поза. По его словам, игрокам для поездки в США пришлось брать отпуск на основной работе.

«Некоторые игроки не смогли найти возможность поучаствовать сразу и в Лиге чемпионов OFC, и в клубном чемпионате мира», — отметил Поза.

В 2009 году «Окленд Сити» стал пятым на клубном чемпионате мира (из семи команд), а в 2014-м взял бронзу, но теперь турнир проводится с участием 32 клубов.

Первый матч новозеландский клуб проведет в воскресенье с «Баварией» (начало в 19:00 мск).

«Окленд Сити» — 13-кратный победитель Лиги чемпионов OFC. Гранд-финал турнира 2025 года прошел в апреле на Соломоновых островах.