 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Клубный Чемпионат Мира. США Бавария Окленд Сити 1 1,01 x 25 2 70 Футбол Клубный Чемпионат Мира. США ПСЖ Атлетико 1 1,85 x 3,9 2 3,95 Футбол Клубный Чемпионат Мира. США Палмейрас СП Порту 1 2,7 x 3,35 2 2,6 Футбол Клубный Чемпионат Мира. США Ботафого РЖ Сиэтл Саундерс 1 1,83 x 3,85 2 4,05 Футбол Клубный Чемпионат Мира. США Челси Лос-Анджелес 1 1,35 x 5,2 2 8,5 Футбол Клубный Чемпионат Мира. США Бока Хуниорс Бенфика 1 4,5 x 3,85 2 1,75 Футбол Клубный Чемпионат Мира. США Фламенго РЖ Эсперанс Тунис 1 1,3 x 5,2 2 10,5 Футбол Клубный Чемпионат Мира. США Флуминенсе РЖ Боруссия Дортмунд 1 5,7 x 4,5 2 1,52 Футбол Клубный Чемпионат Мира. США Ривер Плейт Урава Ред Даймондс 1 1,55 x 4,1 2 6,1 Футбол Клубный ЧМ. США Ульсан Хендай Мамелоди Сандаунз 1 2,8 x 3,15 2 2,65 Футбол Клубный ЧМ. США Монтеррей Интер Милан 1 5,5 x 4,4 2 1,55 Единоборства MMA. UFC on ABC 8. Баку. Главный бой вечера. Полутяжелый вес. 5 раундов Джамаал Хилл Халил Раунтри 1 2,3 x 53 2 1,65 Единоборства MMA. UFC on ABC 8. Баку Рафаэль Физиев Игнасио Бахамондес 1 1,85 x 50 2 2 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Тяжелый вес Александр Усик Даниэль Дюбуа 1 1,25 x 25 2 4,15 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Второй средний вес Сауль "Канело" Альварес Теренс Кроуфорд 1 1,58 x 15,5 2 2,6
Спорт ,  
0 

Часть игроков «Окленд Сити» не отпустили на клубный ЧМ с работы

Тренер: часть игроков «Окленд Сити» не приехали на клубный ЧМ из-за работы
Тренер «Окленд Сити» Поза отметил, что у футболистов есть основная работа и не всем удалось поехать в этом году и на матчи Лиги чемпионов, и на клубный ЧМ. Новозеландский клуб ждут матчи с «Баварией», «Бенфикой» и «Бока Хуниорс»
Футболисты &laquo;Окленд-Сити&raquo;
Футболисты «Окленд-Сити» (Фото: Hannah Peters / Getty Images)

Не все игроки «Окленд Сити» смогли приехать в США на клубный чемпионат мира, поскольку у них есть еще и основная работа, заявил Reuters главный тренер команды Пол Поза.

«Окленд Сити» отобрался на турнир как лучший в рейтинге победителей Лиги чемпионов Конфедерации футбола Океании (OFC) за четыре года. Соперниками новозеландского клуба будут мюнхенская «Бавария», «Бенфика» и «Бока Хуниорс».

«У всех игроков есть и другая работа помимо футбольных обязательств», — сказал Поза. По его словам, игрокам для поездки в США пришлось брать отпуск на основной работе.

«Некоторые игроки не смогли найти возможность поучаствовать сразу и в Лиге чемпионов OFC, и в клубном чемпионате мира», — отметил Поза.

Что важно знать о клубном чемпионате мира по футболу
Спорт
Президент ФИФА Джанни Инфантино и Роналдо&nbsp;с трофеем клубного чемпионата мира

В 2009 году «Окленд Сити» стал пятым на клубном чемпионате мира (из семи команд), а в 2014-м взял бронзу, но теперь турнир проводится с участием 32 клубов.

Первый матч новозеландский клуб проведет в воскресенье с «Баварией» (начало в 19:00 мск).

«Окленд Сити» — 13-кратный победитель Лиги чемпионов OFC. Гранд-финал турнира 2025 года прошел в апреле на Соломоновых островах.

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

Конфликт Израиля и Ирана. Главное

Иран готов заключить соглашение, гарантирующее отсутствие у него ядерного оружия

Нетаньяху заявил, что Израиль ведет «экзистенциальную борьбу»

Турция резко повысит стоимость прохода судов через проливы

Украина получила 1,2 тыс. тел погибших военных

Как прошел парад к 250-летию армии США. Видео

Минэк рекомендовал приостановить продажу туров в Израиль и Иран

Песков заявил об «авгиевых конюшнях» в отношениях России и США

С какими проблемами столкнулся клубный чемпионат мира

Минобороны заявило о групповом ударе по нефтезаводу в Полтавской области

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол клубный чемпионат мира по футболу Окленд
Материалы по теме
Футболист «Интера» не смог улететь из Ирана на клубный ЧМ
Спорт
«Интер Майами» с Месси не смог выиграть стартовый матч клубного ЧМ
Спорт
Генпродюсер раскрыл причину отказа «Матч ТВ» от трансляций Клубного ЧМ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 июня
EUR ЦБ: 90,01 (+0,22) Инвестиции, 11 июн, 20:04 Курс доллара на 12 июня
USD ЦБ: 79 (+0,4) Инвестиции, 11 июн, 20:04
Нетаньяху заявил об «экзистенциальной борьбе» Израиля с Ираном Политика, 16:45
Часть игроков «Окленд Сити» не отпустили на клубный ЧМ с работы Спорт, 16:38
WSJ раскрыла, как «Моссад» подготовил атаку на Иран изнутри Политика, 16:33
Израиль заявил о запуске иранских ракет по своей территории Политика, 16:11
Шведский чемпион Олимпиады заявил, что у него нет ненависти к россиянам Спорт, 16:01
Движение электричек из Быково до Люберец приостанавливали Политика, 15:38
Умер чемпион «Ролан Гаррос» и Уимблдона среди юношей Владимир Коротков Спорт, 15:37
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
После падения обломков дрона на КПП завода в Татарстане начался пожар Политика, 15:32
Один человек погиб при атаке БПЛА на автозавод в Татарстане⁠ Политика, 15:24
Аэропорт Гренландии принял первый за почти 20 лет прямой рейс из США Общество, 15:09
Украина вновь не передала России ни одного тела погибшего военного Политика, 15:05
Израиль задействовал полсотни истребителей для воздушной атаки на Иран Политика, 14:51
В Тегеране раздался взрыв Политика, 14:38
Как прошел военный парад в честь 250-летия армии США. Видео Политика, 14:33