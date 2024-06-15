Российские каноисты выиграли золото на чемпионате Европы
Российские каноисты Алексей Коровашков и Иван Штыль победили в двойке на дистанции 200 метров на чемпионате Европы в венгерском Сегеде.
Россияне, выступавшие в нейтральном статусе, опередили польских гребцов Александра Китевского и Алексея Колядича на 0,320 секунды.
Еще один россиянин Захар Петров занял второе место в каноэ-одиночке на 500-метровке, уступив 0,01 секунды Сергею Тарновскому из Молдавии.
В начале мая Коровашков и Штыль завоевали олимпийскую лицензию в двойке на 500-метровке, а Петров — в одиночке на 1000 метров.
Коровашков — бронзовый призер Игр-2012 в двойке на дистанции 1000 метров, пятикратный чемпион мира.
Штыль — вице-чемпион Игр в Лондоне в одиночке на дистанции 200 метров, 17-кратный чемпион мира.