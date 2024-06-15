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Спорт ,  
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Российские каноисты выиграли золото на чемпионате Европы

Российские каноисты выиграли золото и серебро на чемпионате Европы в Венгрии
Алексей Коровашков и Иван Штыль стали первыми на 200-метровке, а Захар Петров взял серебро на дистанции 500 метров. Ранее эти спортсмены завоевали лицензии на Олимпиаду в Париже
Иван Штыль
Иван Штыль (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Российские каноисты Алексей Коровашков и Иван Штыль победили в двойке на дистанции 200 метров на чемпионате Европы в венгерском Сегеде.

Россияне, выступавшие в нейтральном статусе, опередили польских гребцов Александра Китевского и Алексея Колядича на 0,320 секунды.

Еще один россиянин Захар Петров занял второе место в каноэ-одиночке на 500-метровке, уступив 0,01 секунды Сергею Тарновскому из Молдавии.

В начале мая Коровашков и Штыль завоевали олимпийскую лицензию в двойке на 500-метровке, а Петров — в одиночке на 1000 метров.

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Коровашков — бронзовый призер Игр-2012 в двойке на дистанции 1000 метров, пятикратный чемпион мира.

Штыль — вице-чемпион Игр в Лондоне в одиночке на дистанции 200 метров, 17-кратный чемпион мира.

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Авторы
Теги
Анна Сатдинова
гребцы

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