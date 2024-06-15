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Автор первого хет-трика «Арсенала» в АПЛ умер в 54 года

Автор первого хет-трика «Арсенала» в АПЛ Кевин Кэмпбелл умер в 54 года
Кевин Кэмпбелл в начале июня попал в больницу, «Арсенал» сообщал, что ему сильно нездоровится
Кевин Кэмпбелл в 1991 году
Кевин Кэмпбелл в 1991 году (Фото: Allsport UK / Allsport / Getty Images)

Бывший форвард «Арсенала» Кевин Кэмпбелл скончался на 55-м году жизни, сообщила пресс-служба лондонского клуба.

Кэмпбелл является воспитанником академии «Арсенала», за основную команду играл в 1988–1995 годах, также выступал за «Ноттингем», «Эвертон», «Трабзонспор», «Вест Бромвич» и «Кардифф».

Кэмпбелл был первым игроком «Арсенала», сделавшим хет-трик в Премьер-лиге в 1993 году — в матче против «Ипсвича» (4:0), а также первым темнокожим капитаном в истории «Эвертона», за который играл в 1999–2005 годах и несколько раз становился лучшим бомбардиром команды.

В начале июня стало известно, что Кэмпбеллу сильно нездоровится и он попал в больницу. Как отмечает Daily Mail, несколько месяцев назад Кэмпбелл перенес инсульт, после чего у него развилась почечная недостаточность.

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После завершения карьеры Кэмпбелл был футбольным экспертом.

Сын Кэмпбелла Тайриз также стал профессиональным футболистом и в прошлом сезоне играл за «Сток Сити» в Чемпионшипе (второй дивизион).

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Теги
Анна Сатдинова
Футбол Арсенал Лондон

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