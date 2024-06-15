Вратарь сборной Черногории скоропостижно скончался в 26 лет

Голкиперу, который еще 10 дней назад играл за сборную в товарищеском матче против Бельгии, стало плохо в его квартире в Будве. Футболист родился в Англии, но с юношеского возраста выступал за Черногорию

Матия Шаркич (Фото: imago-images.de / Global Look Press)

Вратарь сборной Черногории Матия Шаркич скоропостижно скончался на 27-м году жизни, сообщила пресс-служба английского «Миллуолла», за который футболист выступал с 2023 года.

В клубе не назвали причины смерти вратаря.

Черногорский портал Vijesti пишет, что Шаркич умер утром — ему стало плохо, когда он находился в своих апартаментах в Будве.

На счету Шаркича девять матчей за национальную сборную с 2019 года, последний из них он провел 5 июня против бельгийцев (0:2).

За «Миллуолл» в минувшем сезоне вратарь отыграл 32 матча в Чемпионшипе (второй дивизион) и одну встречу в Кубке Англии.

Вратарь родился в Англии, был воспитанником академий «Андерлехта» и «Астон Виллы».

У вратаря есть брат-близнец Оливер, который вместе с ним играл за юношескую и молодежную сборную Черногории.

Федерация футбола Черногории и «Миллуолл» выразили соболезнования в связи со смертью Шаркича.