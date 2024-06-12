 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Спорт ,  
0 

Умер легенда НБА Джерри Уэст

Умер легенда НБА и «Лос Анджелес Лейкерс» Джерри Уэст
Джерри Уэста — член Зала славы баскетбола, чемпион НБА, многолетний генменеджер «Лейкерс», при котором команда выиграла шесть чемпионских титулов. Он умер на 87-м году жизни
Джерри Уэст
Джерри Уэст (Фото: Ethan Miller / Getty Images)

Олимпийский чемпион 1960 года в составе сборной США и чемпион НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс» Джерри Уэст, чей силуэт, как считается, лег в основу логотипа лиги, умер в возрасте 86 лет. Об этом сообщила пресс-служба «Лос-Анджелес Клипперс» в соцсети X.

Уэст стал третьим игроком в истории НБА, набравшим 25 тысяч очков. Он каждый год участвовал в Матче всех звезд и девять раз выводил «Лос-Анджелес Лейкерс» в финал НБА, но выиграл титул только раз в 1972 году.

В 1969 году его признали самым ценным игроком финала, несмотря на проигрыш команды.

Умер легендарный американский тренер по фигурному катанию
Спорт
Фото:Matthew Stockman / Getty Images

Уэста три раза включали в Зал баскетбольной славы — как игрока НБА, члена олимпийской сборной и за вклад в развитие вида спорта.

После окончания игровой карьеры Уэст был тренером «Лейкерс», в 1982-2000 годах работал генменеджером клуба, шесть раз победив с ним в НБА. При нем в команду пришли Мэджик Джонсон, Джеймса Уорти, Кобе Брайант и Шакил О'Нил.

После этого он работал в «Мемфис Гриззлис», «Голден Стэйт Уорриорз» и «Клипперс».

Кредит наличными в

СТАВКИ СНИЖЕНЫ
НА -4%

Оформить

А ещё… Вернем кешбэк до 25 000 рублей!

Оформить

Оформите заявку на vtb.ru или в офисе банка

Оформить

ВТБ. Всё получится!

Оформить

Реклама. Рекламодатель Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000. 0+
Общее снижение ставок с 05.03.24 и с 28.04.24 г. ПСК 13,900–44,300%, ставка 3,9–32,8% годовых с услугой «Ваша низкая ставка». 

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Баскетбол НБА Лос-Анджелес Лейкерс

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Материалы по теме
Умер 12-летний хоккеист клуба «Кристалл» из Новосибирской области
Спорт
Член паралимпийской сборной России погибла в теракте в «Крокусе»
Спорт
Российский гроссмейстер Сергей Бешуков умер в 53 года
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 12 июня
EUR ЦБ: 95,74 (+0,1) Инвестиции, 11 июн, 16:47 Курс доллара на 12 июня
USD ЦБ: 89,02 (+0,03) Инвестиции, 11 июн, 16:47
ЦБ раскрыл, как будет определять курс доллара и евро без торгов на бирже Финансы, 18:34
Мосбиржа заявила о планах продолжить работу всех секций на фоне санкций Инвестиции, 18:30
Умер легенда НБА Джерри Уэст Спорт, 18:17
Мосбиржа объявила о прекращении торгов долларом и евро⁠ Финансы, 18:08
США ввели санкции против Московской биржи и НКЦ Инвестиции, 17:46
США ввели санкции против Мосбиржи и НКЦ⁠ Политика, 17:32
Фрегат «Адмирал Горшков» и подлодка «Казань» прибыли на Кубу Политика, 17:18
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Надаль пропустит Уимблдон Спорт, 17:15
Решетников сообщил о переговорах с шестью странами по отмене виз Общество, 17:07
Кудерметова и Самсонова с победы стартовали на турнире WTA в Хертогенбосе Спорт, 16:54
Украина потребовала отстранить россиянку от Игр за пост про смерть отца Спорт, 16:35
На участке фиолетовой линии московского метро приостановили движение Общество, 16:34
Суд назвал имя второго фигуранта дела против директора ЧЭМК Бизнес, 16:23
Пашинян объявил, что Армения выйдет из ОДКБ⁠ Политика, 16:04