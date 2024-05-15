Знаменосца Австралии на Олимпиаде отстранили за совращение фигуристки
Восьмикратного чемпиона Австралии и трехкратного участника Олимпиад в мужском одиночном катании Брендана Керри пожизненно отстранили от соревнований в США за сексуальные домогательства. Об этом сообщается на сайте Центра безопасного спорта США (US Centre for Safe Sport).
Как пишет ESPN со ссылкой на конфиденциальный отчет центра, Керри в 2016–2017 годах, когда ему было 21 и 22 года, несколько раз употреблял алкоголь и имел сексуальные отношения с фигуристкой, которой на тот момент было, соответственно, 16 и 17 лет. По словам австралийца, он тогда не знал, что она в принципе по возрасту не могла дать согласие на секс.
Еще одна фигуристка, двукратная чемпионка США Грейси Голд, обвиняла Керри в принуждении к сексу на вечеринке 2016 года и поцелую без согласия в 2017-м. Но достаточных доказательств ее версии не нашли, а австралиец заявил, что все было по обоюдному согласию.
29-летний Керри больше не имеет права выступать на соревнованиях под эгидой Олимпийского и Паралимпийского комитетов США, но еще может оспорить это решение. Safe Sport не имеет юрисдикции за пределами США, но может поделиться своими данными с другими спортивными организациями.
В Олимпийском комитете Австралии уже назвали ситуацию серьезной.
Керри много лет тренировался в США и был членом местной федерации.
На Олимпиаде в Пекине он был одним из знаменосцев сборной Австралии. На Играх он занял 17-е место. Его лучшим результатом в карьере было шестое место на Чемпионате четырех континентов в том же сезоне.
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